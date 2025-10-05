Kimberly Hébert Gregory, actriz conocida por sus papeles en producciones de talla mundial como ‘The Big Bang Theory’, ‘Two and a half men’ o ‘Vice Principals’ murió a los 52 años. El exesposo de la norteamericana, Chester Gregory anunció la noticia en su cuenta oficial de Instagram.

En ella compartió que perdió la vida el pasado 3 de octubre y la recordó como “La personificación de la brillantez, una mujer cuya mente iluminaba cada rincón”, se lee en el comunicado. Ambos tuvieron un hijo en común.

¿De qué murió Kimberly Hébert Gregory?

Según el comunicado compartido por su exesposo, el motivo de la muerte de Kimberly Hébert Gregory es aún desconocida. En las próximas horas se confirmaría el porqué de su deceso. Por otra parte, sus colegas de profesión le dedicaron sentidas palabras tras confirmarse su partida.

La actriz Busy Philipps, con quien compartió elenco en ‘Vice principals’, exitosa serie de HBO, comentó: “Era una luz y una fuerza”. En tanto que el protagonista de esa producción, Walton Goggins la calificó como “Una profesional en todo sentido”. En dicha serie, Hébert Gregory dio vida a Belinda Brown, la directora de la escuela.

¿En qué series participó Kimberly Hébert Gregory?

Kimberly Hébert Gregory tuvo papeles destacados en distintas series. Una de ellas es ser ‘Yvette’ en la producción de la cadena ABC, ‘Kevin Saves the World’. En 'The Big Bang Theory’ dio vida a la vidente de la serie. También aportó su experiencia en ‘Two and a half men’.

Estuvo también como invitada en ‘Gossip Girl’, ‘Private Practice’, ‘Grey's Anatomy’, ‘Better Call Saul’, ‘Brooklyn Nine-Nine’ y ‘The Chi’. Además, prestó su voz a un personaje en la serie animada de Netflix de 2023 ‘Carol & the End of the World’.