Ric La Torre da inesperada respuesta a Magaly por criticar 'La noche habla': "Que me destruya". | Foto: Composición LR/Magaly Medina/La Linares.

Ric La Torre da inesperada respuesta a Magaly por criticar 'La noche habla': "Que me destruya". | Foto: Composición LR/Magaly Medina/La Linares.

El influencer y actual conductor de televisión, Ric La Torre, ha sorprendido tras responder a las críticas lanzadas por Magaly Medina sobre su programa 'La noche habla'. Según, el tiktoker, la popular 'Urraca' señaló que el espacio carece de carisma, comentario que no pasó desapercibido para el también creador de contenido.

Por ello, la respuesta de La Torre, con mezcla de ironía y relajo, sorprendió diciendo que incluso le importa cuando Medina habla de él. "Magaly dijo una vez que nosotros éramos sin carisma. Yo, ay, gracias, Magaly, habló de mí", comentó para el podcast La Linares.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Ric La Torre sorprende al confesar que ama cuando Magaly habla de él

Magaly Medina ha tenido duros calificativos contra el programa 'La noche habla', que actualmente es conducido por Tilsa Lozano, Ric La Torre y Tracy de Juanjí. Precisamente, Ric explicó que eso debería a la 'bronca' que le tendría Magaly a Tilsa. Precisamente, el conocido tiktoker recordó esos episodios y fuera de amargarse por los duros calificativos, él expresó su casi admiración por Medina.

"Pero, yo, cuando me han preguntado siempre, ¿qué opinas de Magaly? Yo digo, me encanta, la amo, osea, que me destruya, no importa", comentó entre risas Ric La Torre.

¿Quién es Ric La Torre?

Ric La Torre es un conocido influencer, comunicador y conductor de televisión peruano, que se ha destacado en los últimos años por su presencia activa en redes sociales y su estilo directo al comentar temas de actualidad, espectáculos y entretenimiento.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Comenzó ganando popularidad en plataformas digitales como Twitter (X) y TikTok, donde se hizo conocido por compartir información sobre farándula con un toque analítico y sarcástico. Gracias a su crecimiento en redes, dio el salto a la televisión, consolidándose como una de las nuevas voces del entretenimiento peruano.