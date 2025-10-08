HOYSuscripcion LR Focus

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre
Espectáculos

Ric La Torre sorprende con impensada respuesta a Magaly tras fuertes críticas a su programa 'La noche habla': "Que me destruya, no importa"

Ric La Torre ha sorprendido al responder las críticas de Magaly Medina sobre su programa 'La noche habla', el cual conduce con Tilsa Lozano. "Dijo una vez que nosotros éramos unos sin carisma".

Ric La Torre da inesperada respuesta a Magaly por criticar 'La noche habla': "Que me destruya".
Ric La Torre da inesperada respuesta a Magaly por criticar 'La noche habla': "Que me destruya".

El influencer y actual conductor de televisión, Ric La Torre, ha sorprendido tras responder a las críticas lanzadas por Magaly Medina sobre su programa 'La noche habla'. Según, el tiktoker, la popular 'Urraca' señaló que el espacio carece de carisma, comentario que no pasó desapercibido para el también creador de contenido.

Por ello, la respuesta de La Torre, con mezcla de ironía y relajo, sorprendió diciendo que incluso le importa cuando Medina habla de él. "Magaly dijo una vez que nosotros éramos sin carisma. Yo, ay, gracias, Magaly, habló de mí", comentó para el podcast La Linares.

Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

Ric La Torre sorprende al confesar que ama cuando Magaly habla de él

Magaly Medina ha tenido duros calificativos contra el programa 'La noche habla', que actualmente es conducido por Tilsa Lozano, Ric La Torre y Tracy de Juanjí. Precisamente, Ric explicó que eso debería a la 'bronca' que le tendría Magaly a Tilsa. Precisamente, el conocido tiktoker recordó esos episodios y fuera de amargarse por los duros calificativos, él expresó su casi admiración por Medina.

"Pero, yo, cuando me han preguntado siempre, ¿qué opinas de Magaly? Yo digo, me encanta, la amo, osea, que me destruya, no importa", comentó entre risas Ric La Torre.

¿Quién es Ric La Torre?

Ric La Torre es un conocido influencer, comunicador y conductor de televisión peruano, que se ha destacado en los últimos años por su presencia activa en redes sociales y su estilo directo al comentar temas de actualidad, espectáculos y entretenimiento.

Comenzó ganando popularidad en plataformas digitales como Twitter (X) y TikTok, donde se hizo conocido por compartir información sobre farándula con un toque analítico y sarcástico. Gracias a su crecimiento en redes, dio el salto a la televisión, consolidándose como una de las nuevas voces del entretenimiento peruano.

Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Magaly arremete contra Cueva por vender ‘depa’ que tenía con Pamela López: “Un poco de consideración a la que te aguantó”

Magaly arremete contra Cueva por vender ‘depa’ que tenía con Pamela López: “Un poco de consideración a la que te aguantó”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

Gustavo Salcedo admite haber intervenido celular de Maju Mantilla y tener certeza de infidelidad: "Podía ver todo lo que hacía"

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Eliminan a Jim Morrison de 'Yo soy' 2025 en la recta final: jurados y usuarios en shock tras inesperada despedida

Eliminan a Jim Morrison de 'Yo soy' 2025 en la recta final: jurados y usuarios en shock tras inesperada despedida

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

