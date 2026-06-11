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A sus 89 años, Melcochita vuelve a ser noticia al insinuar que podría convertirse nuevamente en padre junto a su pareja, Heidy Amado, de apenas 22 años. La información se difundió durante su aparición en el programa 'Detrás de cámaras' de Panamericana Televisión, donde el comediante dio indicios de que, a pocos meses de cumplir 90, podría recibir a su hijo número 13.

La noticia generó un fuerte impacto dentro de su familia, especialmente en su hija, Susan Villanueva, quien expresó su incredulidad y preocupación. Para la artista, un hombre de 90 años no puede asumir adecuadamente la crianza de un recién nacido y considera que la situación pone en riesgo a su posible nuevo hermano.

Susan Villanueva manda fuerte mensaje a su padre Melcochita por posible nuevo hijo

Susan Villanueva, hija de Melcochita, no dudó en manifestar su desconcierto y preocupación frente a la posibilidad de que su padre vuelva a ser padre a sus 90 años.

La hija del sonero peruano señaló que no podía creer lo que estaba ocurriendo y expresó: “No puedo creer lo que está pasando. Espero que todo sea una broma, porque hay que ser sinceros: a las justas puede con su alma”. En sus declaraciones, cuestionó la seriedad de la situación y criticó lo que considera una falta de responsabilidad por parte de su padre.

La preocupación de Susan se centra no solo en la edad avanzada de su padre, sino también en las condiciones en que se criaría un niño. Señaló que Melcochita no ha demostrado ser un ejemplo de crianza con sus hijos anteriores y teme que el menor quede bajo cuidado de terceros, incluso de un posible padrastro.

“¿Qué vida pretende darle si no ha sabido criar bien a sus hijos? ¿O qué, pretende dejarlo con el padrastro? Y sabe Dios qué puede pasar con ese bebé. Me indigna la irresponsabilidad”, expresó fastidiada.

¿Heidy Amado está esperando un hijo de Melcochita?

Durante la emisión de 'Detrás de cámaras', la pareja de Melcochita, Heidy Amado, fue interrogada sobre un posible embarazo. El cómico mencionó que “hace siete días que pasa algo”, lo que despertó dudas y comentarios en el set del programa.

Frente a la pregunta sobre un retraso menstrual, la joven de 22 años respondió: “Unos días o una semana”, sin negar directamente la posibilidad de estar esperando un hijo.

De confirmarse esta información, Melcochita se convertiría en padre por decimotercera vez, sumando otro capítulo a su extensa vida familiar.