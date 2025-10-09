José Quiroga Querevalú no es solo el líder de Agua Marina, sino también una de las voces que denunciaron cómo la emblemática orquesta de cumbia peruana había sido blanco de violencia mucho antes de la terrible balacera desatada en su concierto realizado este 8 de octubre. En marzo de este año, durante una marcha nacional que reunió a miles de ciudadanos y artistas tras el asesinato a Paul Flores 'El Ruso' de Armonía 10, su voz se alzó con una grave denuncia: Agua Marina había sido víctima de extorsión y atentados con explosivos.

La advertencia fue directa y pública. Sin embargo, siete meses después, la agrupación sufrió un atentado armado en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas cuatro músicos de la orquesta, incluyendo Luis y Manuel Quiroga, dos hermanos del líder José.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

La grave advertencia del líder de Agua Marina meses antes de atentado

"Salimos a trabajar con miedo", confesó José Quiroga, líder de Agua Marina, en marzo de este año, durante la marcha nacional contra la inseguridad ciudadana. En ese momento, reveló que su agrupación había sido víctima de extorsiones y que en dos conciertos les colocaron explosivos. "Nosotros hemos sido víctimas de extorsión. En dos presentaciones nos han puesto explosivos, estamos expuestos, está en juego nuestras vidas", declaró ante los medios.

Pero esta no fue la única vez que Agua Marina, una agrupación con más de cuatro décadas de trayectoria, fue el blanco de ataques armados. "Fuimos con el bus, tranquilamente, pensando que no iba a pasar nada, y nos balearon. Menos mal que nosotros estábamos atentos y las balas pasaron cerca de nosotros. Pudo ocurrir una desgracia", manifestó en otro informe para Cuarto Poder. En otro concierto, instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad. "El delincuente sabe dónde vamos a estar. Ya basta, hagan algo. Estamos en esta situación y siguen las extorsiones, los mensajes. Tienen que parar esto. Tienen que sacar leyes a favor de nosotros y derogar en contra de los delincuentes", declaró, de acuerdo con Infobae.

PUEDES VER: Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho que un integrante de Agua Marina murió tras atentado en el Círculo Militar de Chorrillos

Del silencio a la tragedia: el atentado contra Agua Marina en Chorrillos

El 8 de octubre, Agua Marina se convirtió nuevamente en víctima de la violencia. Durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, se desató una balacera contra los músicos, dejando a cuatro de ellos y a un vendedor de cerveza heridos. Entre los afectados se encuentran los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú, este último en estado delicado tras recibir tres impactos de bala. El ataque ocurrió frente a cientos de asistentes, en un espacio que debía ser de celebración.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La reacción del gremio musical fue inmediata. Dina Páucar, Grupo 5, Armonía 10 y los Hermanos Chapoñay expresaron su indignación y exigieron medidas urgentes. Pero la voz de José Quiroga, que meses antes había advertido lo que podía ocurrir, resuena hoy con más fuerza mientras la ciudadanía exige más que nunca acciones urgentes y concretas por parte de las autoridades.