El brutal atentado contra Agua Marina durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos ha provocado una ola de indignación en todo el país. La ciudadanía y diversas figuras públicas expresaron su rechazo inmediato, entre ellas Grupo 5, que condenó el ataque a través de sus redes sociales y exigió a las autoridades mayor compromiso frente a la creciente ola de delincuencia.

La noche del 8 de octubre, mientras la emblemática agrupación piurana ofrecía un espectáculo en vivo, una balacera dirigida al escenario interrumpió la celebración. Cuatro integrantes resultaron heridos, entre ellos los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú, quien recibió tres impactos de bala, incluyendo uno en el tórax.

Grupo 5 condena atentado contra Agua Marina y hace urgente llamado a las autoridades de Perú

La reacción de Grupo 5 ante el atentado contra Agua Marina fue inmediata y contundente. A través de sus redes sociales, la agrupación monsefuana publicó un comunicado que comienza con una proclama que se ha vuelto común entre los artistas frente a este terrible suceso: ¡Basta ya!". En el mensaje, expresaron su indignación por lo ocurrido en el Círculo Militar de Chorrillos: "No encontramos más palabras para condenar lo sucedido anoche en un concierto de nuestros hermanos". La agrupación lamentó la situación con una frase que resume el sentir de muchos: "Con impotencia vemos cómo el hampa gobierna nuestro Perú".

La agrupación liderada por Christian Yaipén hizo un llamado urgente y directo a las autoridades: "Por el amor de Dios: señora presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, únanse para acabar con la delincuencia". También exigieron que se asuman responsabilidades concretas y que los recursos del pueblo sean manejados con transparencia. Por último, concluyeron con un gesto de empatía hacia los afectados: "Elevamos nuestras oraciones y extendemos nuestra solidaridad para los heridos durante el evento puedan recuperarse pronto".

A través de sus redes sociales, Grupo 5 publicó un comunicado sobre el ataque a Agua Marina.

Cinco heridos deja atentado contra Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos

El atentado ocurrido durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos dejó un saldo de cinco heridos, según confirmaron las autoridades. Entre los afectados se encuentran los cuatro integrantes de la agrupación piurana: el tecladista César More, el animador Willy Ruiz, así como los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú. La quinta víctima fue un vendedor de bebidas alcohólicas que se encontraba trabajando en el recinto al momento del ataque, de acuerdo con el Ministerio Público.

Por otro lado, cabe recordar que, durante el velorio de El Russo —integrante de Armonía 10 asesinado durante un ataque contra su grupo— Christian Yaipén reveló que Grupo 5 también ha sido víctima de extorsiones desde hace dos años. El cantante confesó que, por miedo, han llegado a contratar francotiradores para proteger sus conciertos, una medida extrema que evidencia el nivel de amenaza que enfrentan los músicos en el país.