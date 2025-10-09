Madre de Renzo Palacios, de Agua Marina, se mostró feliz de que su hijo no haya salido herido en atentado. Foto: Composición LR/Canal N/Instagram.

Madre de Renzo Palacios, de Agua Marina, se mostró feliz de que su hijo no haya salido herido en atentado. Foto: Composición LR/Canal N/Instagram.

El atentado perpetrado durante el concierto de Agua Marina en Chorrillos ha generado una ola de conmoción y testimonios impactantes. Desde Piura, doña Josefa, madre del vocalista Renzo Palacios, compartió el emotivo mensaje que envió a su hijo al enterarse de que se encontraba a salvo: “Gracias a Dios que estás bien, hijo. Si te hubiera pasado algo, me muero también”.

Ante esta situación, la adulta mayor hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de los artistas: “Solo pido que los cuiden, que no vuelva a pasar algo así. Ellos trabajan con alegría para la gente, no merecen esto”, expresó doña Josefa, reflejando la preocupación de muchos por la seguridad en eventos públicos.

Familia de Renzo Palacios revela que cantante estaba preocupado por llamadas de extorsión

La orquesta Agua Marina ha sido objeto de extorsiones y amenazas durante varios meses, según confirmó la familia Palacios. Ema Palacios, hermana del cantante, reveló que su hermano expresaba su preocupación por las constantes llamadas de extorsión que recibían. Las intimidaciones, según su testimonio, se intensificaron en las semanas previas al atentado que sufrió la agrupación.

La inquietud familiar creció aún más al conocer otros ataques dirigidos a bandas del norte del país. "Escuchamos lo que ocurrió con Armonía 10, ¿cómo no voy a preocuparme? Cada vez que mi hijo sale, le doy mi bendición y rezo por él", manifestó la madre del artista, reflejando el clima de temor que rodea a los músicos en la actualidad.

¿Cómo se enteró la madre de Renzo Palacios del atentado que sufrió Agua Marina?

La matriarca de la familia Palacios compartió su experiencia al enterarse del ataque que sufrió el grupo musical Agua Marina. Recibió la noticia a través de una llamada de su hija desde Lima, quien le informó:

“Mami, Agua Marina ha sufrido un atentado, pero Renzo está bien, porque logró huir”. Momentos después, el propio cantante se comunicó con ella para calmar su angustia, asegurándole: “Mamita, no te preocupes, soy yo, estoy bien”, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos.