EN VIVO | Admiten moción de vacancia contra Dina con 113 a favor     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Espectáculos

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en pleno concierto: “No merecen esto”

Adulta mayor conmovió con su relato en televisión nacional y se dirigió a las autoridades para pedir que brinden protección a los artistas de Agua Marina y otros grupos musicales.

Madre de Renzo Palacios, de Agua Marina, se mostró feliz de que su hijo no haya salido herido en atentado. Foto: Composición LR/Canal N/Instagram.

El atentado perpetrado durante el concierto de Agua Marina en Chorrillos ha generado una ola de conmoción y testimonios impactantes. Desde Piura, doña Josefa, madre del vocalista Renzo Palacios, compartió el emotivo mensaje que envió a su hijo al enterarse de que se encontraba a salvo: “Gracias a Dios que estás bien, hijo. Si te hubiera pasado algo, me muero también”.

 Ante esta situación, la adulta mayor hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de los artistas: “Solo pido que los cuiden, que no vuelva a pasar algo así. Ellos trabajan con alegría para la gente, no merecen esto”, expresó doña Josefa, reflejando la preocupación de muchos por la seguridad en eventos públicos.

PUEDES VER: Viuda de Paul Flores conmueve con impactante mensaje tras atentado contra Agua Marina: “Lo viví en carne propia”

Familia de Renzo Palacios revela que cantante estaba preocupado por llamadas de extorsión

La orquesta Agua Marina ha sido objeto de extorsiones y amenazas durante varios meses, según confirmó la familia Palacios. Ema Palacios, hermana del cantante, reveló que su hermano expresaba su preocupación por las constantes llamadas de extorsión que recibían. Las intimidaciones, según su testimonio, se intensificaron en las semanas previas al atentado que sufrió la agrupación.

La inquietud familiar creció aún más al conocer otros ataques dirigidos a bandas del norte del país. "Escuchamos lo que ocurrió con Armonía 10, ¿cómo no voy a preocuparme? Cada vez que mi hijo sale, le doy mi bendición y rezo por él", manifestó la madre del artista, reflejando el clima de temor que rodea a los músicos en la actualidad.

PUEDES VER: Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo está su padre tras recibir dos disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

¿Cómo se enteró la madre de Renzo Palacios del atentado que sufrió Agua Marina?

La matriarca de la familia Palacios compartió su experiencia al enterarse del ataque que sufrió el grupo musical Agua Marina. Recibió la noticia a través de una llamada de su hija desde Lima, quien le informó:

“Mami, Agua Marina ha sufrido un atentado, pero Renzo está bien, porque logró huir”. Momentos después, el propio cantante se comunicó con ella para calmar su angustia, asegurándole: “Mamita, no te preocupes, soy yo, estoy bien”, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos.

Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

Atentado en concierto de Agua Marina en Chorrillos: confirman 5 heridos, 4 músicos y un vendedor

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Viuda de Paul Flores conmueve con impactante mensaje tras atentado contra Agua Marina: “Lo viví en carne propia”

Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían visto: "Sitio medio escondido"

Cantante de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo está su padre tras recibir dos disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

