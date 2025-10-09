La balacera ocurrida durante el show de Agua Marina la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos ha generado una profunda conmoción nacional. El ataque, que dejó cinco heridos —cuatro de ellos integrantes de la agrupación—, ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos masivos y la exposición de artistas frente a la criminalidad organizada. Desde el Congreso, algunos sectores han vinculado el hecho con un pedido de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, mientras la ciudadanía exige respuestas y garantías.

En medio de la cobertura del atentado y el seguimiento al estado de salud de los heridos, también ha surgido incertidumbre sobre el futuro inmediato de Agua Marina. La agrupación tenía presentaciones programadas, y muchos seguidores se preguntan si esos conciertos seguirán en pie o serán cancelados por motivos de seguridad. Aunque la prioridad está puesta en la recuperación de los afectados, la agenda artística del grupo también ha quedado en suspenso.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Agua Marina programados en 2025?

Antes del atentado, Agua Marina tenía previsto presentarse en diversos locales de Lima como parte de una agenda que presentamos a continuación. Mientras los integrantes heridos se recuperan, el caso ha despertado una ola de solidaridad entre artistas, promotores y ciudadanos, quienes exigen medidas concretas para proteger a los habitantes del país y garantizar que todos puedan seguir viviendo sin temor.

Concierto de gala de Agua Marina 2025: sábado 11 de octubre en la Explanada de Plaza Norte

Agua Marina en Casa Real Santa Clara: sábado 18 de octubre en Ate

Agua Marina en reapertura de El Remanso temporada 2025-2026: domingo 19 de octubre en Comas

Agua Marina y Armonía 10 de Walther Lozada por Halloween: viernes 31 de octubre en el Estadio Monumental de Ate

Agua Marina en el 116 aniversario de Imperial, Cañete: jueves 13 de noviembre en el Estadio Municipal Óscar Ramos Cabieses.

¿Qué conciertos de Agua Marina han sido cancelados tras balacera en el Círculo Militar?

El evento más próximo de Agua Marina ya ha sido cancelado tras el atentado del 8 de octubre, que dejó cinco heridos, entre ellos los hermanos Luis y Manuel Quiroga, el animador Wilson Ruiz Julca, el tecladista César More Nizama y un trabajador del evento. JP Producciones anunció que no va más el concierto de gala previsto para el 11 de octubre en la Explanada de Plaza Norte. Además de solidarizarse con la agrupación, la productora aseguró que las entradas serán reembolsadas en su totalidad, ya sea por Ticketmaster o mediante coordinación directa en caso de compras presenciales.

Cancelan concierto de gala de Agua Marina en la Explanada de Plaza Norte. Foto: JP Producciones

Además, otras fechas clave aún figuran en redes sociales, pero ya no están disponibles para compra en plataformas oficiales como Vaope. Tal es el caso del concierto en Casa Real Santa Clara, la reapertura de El Remanso en Comas y la presentación por el 116 aniversario de Imperial, Cañete. En contraste, sí se encuentra habilitada la venta de entradas para el show conjunto de Agua Marina y Armonía 10 de Walther Lozada por Halloween, previsto para el viernes 31 de octubre en el Estadio Monumental de Ate.