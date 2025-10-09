HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Presentan la primera moción para destituir a Dina Boluarte
EN VIVO | Presentan la primera moción para destituir a Dina Boluarte     EN VIVO | Presentan la primera moción para destituir a Dina Boluarte     EN VIVO | Presentan la primera moción para destituir a Dina Boluarte     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Espectáculos

¿Cuáles son los próximos conciertos de Agua Marina programados en 2025 y qué eventos han sido cancelados tras balacera?

En medio del seguimiento al ataque que sufrió Agua Marina, ha surgido también incertidumbre sobre el futuro inmediato de la agrupación, que tenía una agenda cargada de conciertos.

Agua Marina tenía hasta cinco conciertos confirmados para los próximos días.
Agua Marina tenía hasta cinco conciertos confirmados para los próximos días. | Foto: composición LR/Facebook

La balacera ocurrida durante el show de Agua Marina la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos ha generado una profunda conmoción nacional. El ataque, que dejó cinco heridos —cuatro de ellos integrantes de la agrupación—, ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos masivos y la exposición de artistas frente a la criminalidad organizada. Desde el Congreso, algunos sectores han vinculado el hecho con un pedido de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, mientras la ciudadanía exige respuestas y garantías.

En medio de la cobertura del atentado y el seguimiento al estado de salud de los heridos, también ha surgido incertidumbre sobre el futuro inmediato de Agua Marina. La agrupación tenía presentaciones programadas, y muchos seguidores se preguntan si esos conciertos seguirán en pie o serán cancelados por motivos de seguridad. Aunque la prioridad está puesta en la recuperación de los afectados, la agenda artística del grupo también ha quedado en suspenso.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Quiénes son los heridos de Agua Marina tras balacera y cuál es su actual estado de salud?

lr.pe

¿Cuáles son los próximos conciertos de Agua Marina programados en 2025?

Antes del atentado, Agua Marina tenía previsto presentarse en diversos locales de Lima como parte de una agenda que presentamos a continuación. Mientras los integrantes heridos se recuperan, el caso ha despertado una ola de solidaridad entre artistas, promotores y ciudadanos, quienes exigen medidas concretas para proteger a los habitantes del país y garantizar que todos puedan seguir viviendo sin temor.

  • Concierto de gala de Agua Marina 2025: sábado 11 de octubre en la Explanada de Plaza Norte
  • Agua Marina en Casa Real Santa Clara: sábado 18 de octubre en Ate
  • Agua Marina en reapertura de El Remanso temporada 2025-2026: domingo 19 de octubre en Comas
  • Agua Marina y Armonía 10 de Walther Lozada por Halloween: viernes 31 de octubre en el Estadio Monumental de Ate
  • Agua Marina en el 116 aniversario de Imperial, Cañete: jueves 13 de noviembre en el Estadio Municipal Óscar Ramos Cabieses.

PUEDES VER: Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar

lr.pe

¿Qué conciertos de Agua Marina han sido cancelados tras balacera en el Círculo Militar?

El evento más próximo de Agua Marina ya ha sido cancelado tras el atentado del 8 de octubre, que dejó cinco heridos, entre ellos los hermanos Luis y Manuel Quiroga, el animador Wilson Ruiz Julca, el tecladista César More Nizama y un trabajador del evento. JP Producciones anunció que no va más el concierto de gala previsto para el 11 de octubre en la Explanada de Plaza Norte. Además de solidarizarse con la agrupación, la productora aseguró que las entradas serán reembolsadas en su totalidad, ya sea por Ticketmaster o mediante coordinación directa en caso de compras presenciales.

Cancelan concierto de gala de Agua Marina en la Explanada de Plaza Norte. Foto: JP Producciones

Cancelan concierto de gala de Agua Marina en la Explanada de Plaza Norte. Foto: JP Producciones

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además, otras fechas clave aún figuran en redes sociales, pero ya no están disponibles para compra en plataformas oficiales como Vaope. Tal es el caso del concierto en Casa Real Santa Clara, la reapertura de El Remanso en Comas y la presentación por el 116 aniversario de Imperial, Cañete. En contraste, sí se encuentra habilitada la venta de entradas para el show conjunto de Agua Marina y Armonía 10 de Walther Lozada por Halloween, previsto para el viernes 31 de octubre en el Estadio Monumental de Ate.

Notas relacionadas
Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar

Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar

LEER MÁS
Dina Páucar se quiebra al subir a escenario tras balacera contra Agua Marina: "Tengo un dolor muy grande"

Dina Páucar se quiebra al subir a escenario tras balacera contra Agua Marina: "Tengo un dolor muy grande"

LEER MÁS
Cantante de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

Cantante de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tony Rosado pierde la paciencia con Ethel Pozo y Janet Barboza por interrumpirlo en entrevista: “No me dejan hablar”

Tony Rosado pierde la paciencia con Ethel Pozo y Janet Barboza por interrumpirlo en entrevista: “No me dejan hablar”

LEER MÁS
Cantante de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

Cantante de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

LEER MÁS
Pareja de integrante de Agua Marina se quiebra al revelar su estado crítico y hace conmovedor pedido: “Oren por todos”

Pareja de integrante de Agua Marina se quiebra al revelar su estado crítico y hace conmovedor pedido: “Oren por todos”

LEER MÁS
Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo esta su padre tras recibir dos disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo esta su padre tras recibir dos disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

LEER MÁS
Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar

Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Quiénes son los heridos de Agua Marina tras balacera y cuál es su actual estado de salud?

Pareja de integrante de Agua Marina se quiebra al revelar su estado crítico y hace conmovedor pedido: “Oren por todos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025