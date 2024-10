La tensión en el reality 'Cantando 2024' se ha intensificado tras un enfrentamiento entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado. Todo comenzó hace unas semanas cuando Mimi, pareja de Luciano 'El Tirri', primo de Marcelo Tinelli, hizo fuertes declaraciones en un programa argentino, llamando a Martha Valcárcel, madre de Milett, "la santera más grande de Perú". Estas declaraciones culminaron en un tenso intercambio en el programa 'Amor y fuego' el pasado viernes, donde Valcárcel se conectó en vivo para reclamarle a Mimi por sus palabras.

Doña Martha arremete en vivo contra Mimi Alvarado

En su conversación con Rodrigo González en 'Amor y fuego', Mimi Alvarado reiteró su molestia con Martha Valcárcel y su apoyo a los rumores sobre Tinelli. "Me parece muy desubicado ese comentario de la mamá de ella, que lo avale", insistió Alvarado, agregando que solo estaba repitiendo lo que ya se comentaba en Argentina sobre Valcárcel.

"No me gustó para nada que avaló que yo, con 18 años de relación con Luciano, esté enamorada de Marcelo, que por eso es mi molestia con Milett", dijo Mimi, visiblemente incómoda. Estas declaraciones desataron una serie de reacciones que culminaron en una llamada en vivo de Martha Valcárcel al programa, donde exigió respeto hacia su persona.

Al escuchar las declaraciones de Mimi, Doña Martha decidió llamar en vivo a 'Amor y fuego' para defenderse y exigir respeto. "La malcriada y atrevida es ella, que no sabe respetar a una mujer grande", replicó Valcárcel, visiblemente molesta. "Son grandes y que se lo arreglen ustedes, pero a mí no me metas. No creo que a Marcelo le gusten estos entredichos tan vergonzosos", continuó Martha, dejando claro su descontento con la situación y pidiendo a Mimi que se retractara de sus comentarios.

Mimi Alvarado llama "santera" a la madre de Milett Figueroa

Hace unas semanas, Mimi Alvarado, durante su participación en el programa LAM expuso sus razones para reaccionar de manera defensiva ante las calificaciones de Milett Figueroa en el show 'Cantando 2024'. El conflicto entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa dio un giro inesperado cuando Alvarado arrojó acusaciones sobre la madre de Milett, Martha Valcárcel. Según Mimi, Martha es conocida por realizar "santería" y por haberle hecho "macumba", términos que se refieren a prácticas esotéricas y de magia. Esto fue reforzado por las frases de ironía de Ángel de Brito que le dijo: "Seguro te fue a ver con una gallina muerta".

“La mamá me dijeron que hacía cosas raras, que era santera. Me hizo macumba”, declaró Alvarado, lo que provocó una reacción instantánea entre los panelistas del programa. Algunos no tomaron en serio sus afirmaciones, sugiriendo que se trataba de un intento de llamar la atención.

