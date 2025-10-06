HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Entretenimiento

Flavia López reaparece desfilando en el Miss Grand International con ayuda de sus compañeras tras sufrir fuerte accidente

La peruana Flavia López fue ovacionada por sus rivales, quienes destacaron su valentía al desfilar pese a caminar con dificultad y tener la pierna vendada en el Miss Grand International 2025.

Flavia López sufrió una caída recientemente que le provocó una lesión en el Miss Grand International. Foto: Composición LR/Instagram.
Flavia López sufrió una caída recientemente que le provocó una lesión en el Miss Grand International. Foto: Composición LR/Instagram.

Flavia López, representante de Perú en el Miss Grand International 2025, regresó a la pasarela del certamen de belleza en Tailandia luego de sufrir un accidente durante los ensayos previos. La joven de 20 años afrontó una caída que le provocó una lesión en la rodilla, por lo que tuvo que usar muletas. Sin embargo, pese a la recomendación médica y el dolor, decidió continuar en competencia.

Justamente, el lunes 6 de octubre, la expectativa estaba centrada en ver si la peruana aparecía en muletas. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: Flavia López sorprendió al jurado y a las demás competidoras al desfilar con la pierna derecha completamente vendada con una rodillera y sin tacos, mientras gritaba con fuerza “¡Perú!”, en el escenario principal. Al finalizar el evento, la peruana utilizó una silla de ruedas para movilizarse y hablar con los medios de comunicación.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Flavia López, candidata peruana al Miss Grand International 2025, sufre una grave caída durante los ensayos: “Me ocasionó una lesión en la rodilla”

lr.pe

Candidatas ayudaron a desfilar a una adolorida Flavia López

Durante el desfile en la cena de gala realizada en Hua Hin, uno de los eventos más importantes del Miss Grand International, Flavia López deslumbró con su belleza luciendo un elegante vestido rojo, aunque aún caminaba adolorida tras su lesión.

Al momento de desfilar frente del jurado, dos de las candidatas la ayudaron a descender las escaleras, permitiéndole completar su recorrido. El gesto fue aplaudido por sus rivales, quienes la ovacionaron por su esfuerzo y perseverancia en desfilar pese a su lesión.

Nuestra compatriota compartió el video de su participación en su cuenta oficial de Instagram, acompañado del mensaje: “No se trata de lo que te detiene, sino de lo que te impulsa a continuar. Mi compromiso con el Perú sigue intacto, porque la verdadera fuerza nace cuando decidimos no rendirnos. Te amo, Perú”, escribió Flavia López, a quien muchos la compararon con Rosa Elvira Cartagena por su parecido físico.

PUEDES VER: Flavia López, candidata peruana del Miss Grand International 2025, sufre inesperado percance en pasarela y su reacción se vuelve viral

lr.pe

¿Qué se le viene a Flavia López en el Miss Grand International 2025?

Flavia López ya participó en dos eventos del Miss Grand International 2025: la ceremonia de bienvenida y la cena de gala, celebradas el 2 y 6 de octubre. Ahora afrontará cuatro eventos más antes de disputar la gran final del certamen de belleza este 18 de octubre, donde buscará emular lo conseguido por Luciana Fuster en el 2023. Aquí le compartimos el cronograma completo.

  • 2 de octubre: ceremonia de bienvenida y rueda de prensa.
  • 6 de octubre: cena de gala
  • 9 de octubre: competencia en traje de baño.
  • 10 de octubre: entrevistas individuales con el jurado.
  • 13 de octubre: competencia de trajes nacionales.
  • 15 de octubre: ronda preliminar y exhibición de talento.
  • 18 de octubre: gran final con transmisión global.
Notas relacionadas
Flavia López, candidata peruana al Miss Grand International 2025, sufre una grave caída durante los ensayos: “Me ocasionó una lesión en la rodilla”

Flavia López, candidata peruana al Miss Grand International 2025, sufre una grave caída durante los ensayos: “Me ocasionó una lesión en la rodilla”

LEER MÁS
Flavia López, candidata peruana del Miss Grand International 2025, sufre inesperado percance en pasarela y su reacción se vuelve viral

Flavia López, candidata peruana del Miss Grand International 2025, sufre inesperado percance en pasarela y su reacción se vuelve viral

LEER MÁS
Miss Ecuador presume chocolate de su país en Miss Grand International 2025, pero peruana Flavia López la interrumpe y afirma: "El cacao es peruano"

Miss Ecuador presume chocolate de su país en Miss Grand International 2025, pero peruana Flavia López la interrumpe y afirma: "El cacao es peruano"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quiés en Flavia López, la amiga de Patricio Parodi que es favorita a quedarse con la corona del Miss Perú 2025?

¿Quiés en Flavia López, la amiga de Patricio Parodi que es favorita a quedarse con la corona del Miss Perú 2025?

LEER MÁS
Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

LEER MÁS
Esposo de Xoana González le envía EMOTIVO mensaje tras POLÉMICA por su extraño comportamiento en redes

Esposo de Xoana González le envía EMOTIVO mensaje tras POLÉMICA por su extraño comportamiento en redes

LEER MÁS
‘Peluchín’ lee en vivo los presuntos chats entre Maju Mantilla y productor de Latina: "Ya tengo ganas de verte"

‘Peluchín’ lee en vivo los presuntos chats entre Maju Mantilla y productor de Latina: "Ya tengo ganas de verte"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comité de Lucha de Machu Picchu advierte que iría a un nuevo paro en Cusco por incumplimiento de acuerdos

Diego Rebagliati asevera que Manuel Barreto habló con dos seleccionados para excluirlos del amistoso Perú vs. Chile

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Entretenimiento

Sasha Kapsunov. exintegrante de América Kids, cuenta cómo le cambió la vida ser padre: ''Me ayudó a romper mis miedos''

Agenda: Shakespeare al teatro con música en vivo y vuelve el clásico 'Giselle'

Cantante peruana Tania Libertad sobre su futuro en la música: "No sé si más adelante voy a seguir cantando"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Wilson Soto culpa al Ejecutivo por paro de transportistas y renuncia a bancada de Acción Popular

Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025