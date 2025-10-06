Flavia López, representante de Perú en el Miss Grand International 2025, regresó a la pasarela del certamen de belleza en Tailandia luego de sufrir un accidente durante los ensayos previos. La joven de 20 años afrontó una caída que le provocó una lesión en la rodilla, por lo que tuvo que usar muletas. Sin embargo, pese a la recomendación médica y el dolor, decidió continuar en competencia.

Justamente, el lunes 6 de octubre, la expectativa estaba centrada en ver si la peruana aparecía en muletas. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: Flavia López sorprendió al jurado y a las demás competidoras al desfilar con la pierna derecha completamente vendada con una rodillera y sin tacos, mientras gritaba con fuerza “¡Perú!”, en el escenario principal. Al finalizar el evento, la peruana utilizó una silla de ruedas para movilizarse y hablar con los medios de comunicación.

Candidatas ayudaron a desfilar a una adolorida Flavia López

Durante el desfile en la cena de gala realizada en Hua Hin, uno de los eventos más importantes del Miss Grand International, Flavia López deslumbró con su belleza luciendo un elegante vestido rojo, aunque aún caminaba adolorida tras su lesión.

Al momento de desfilar frente del jurado, dos de las candidatas la ayudaron a descender las escaleras, permitiéndole completar su recorrido. El gesto fue aplaudido por sus rivales, quienes la ovacionaron por su esfuerzo y perseverancia en desfilar pese a su lesión.

Nuestra compatriota compartió el video de su participación en su cuenta oficial de Instagram, acompañado del mensaje: “No se trata de lo que te detiene, sino de lo que te impulsa a continuar. Mi compromiso con el Perú sigue intacto, porque la verdadera fuerza nace cuando decidimos no rendirnos. Te amo, Perú”, escribió Flavia López, a quien muchos la compararon con Rosa Elvira Cartagena por su parecido físico.

¿Qué se le viene a Flavia López en el Miss Grand International 2025?

Flavia López ya participó en dos eventos del Miss Grand International 2025: la ceremonia de bienvenida y la cena de gala, celebradas el 2 y 6 de octubre. Ahora afrontará cuatro eventos más antes de disputar la gran final del certamen de belleza este 18 de octubre, donde buscará emular lo conseguido por Luciana Fuster en el 2023. Aquí le compartimos el cronograma completo.