Mark Ruffalo no se contiene y critica a Donald Trump en los Globos de Oro 2026: “Delincuente, es la peor persona”
El actor Mark Ruffalo acaparó la atención de medios y redes sociales tras denunciar con firmeza las políticas y decisiones de Donald Trump.
Durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026, Mark Ruffalo combinó su presencia en la alfombra roja con un pronunciamiento claro sobre la situación política de Estados Unidos y Venezuela. El artista, nominado como 'Mejor actor dramático' por su trabajo en 'Task', lució un pin con la frase “BE GOOD (Sé bueno)”, respaldando la campaña de 'American Civil Liberties Union', que busca fomentar la ética y la justicia social.
Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Usuarios de X destacaron su valentía al abordar temas delicados, señalando que sus declaraciones fueron uno de los momentos más comentados de la premiación.
Mark Ruffalo a Donald Trump: “Delincuente, es la peor persona”
Al ser interrogado sobre el mensaje de su pin, Ruffalo expresó su preocupación por el retroceso democrático que observa en su país. Señaló que las políticas de Donald Trump afectan minorías y relaciones internacionales. “Estamos en medio de una guerra contra Venezuela… el tipo es un delincuente condenado, un violador condenado, es un pedófilo, es la peor persona; si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, estamos en un gran problema”, afirmó.
El actor añadió que las decisiones del presidente estadounidense se basan únicamente en criterios personales, sin tomar en cuenta la diversidad ni las voces ciudadanas. También criticó la actuación de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y mencionó casos recientes que reflejan violencia y abuso de poder.
Repercusión internacional del pronunciamiento de Ruffalo contra Trump
La postura del actor tuvo un fuerte eco mediático. Medios de comunicación y redes sociales replicaron sus declaraciones, resaltando la valentía de un artista de alto perfil al denunciar injusticias y situaciones que consideran críticas para la democracia estadounidense.
