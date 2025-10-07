Las declaraciones de Nicola generaron rechazo en redes sociales, donde los usuarios expresaron su descontento ante el comportamiento del exintegrante de 'Esto es guerra'. | Foto: captura/ATV

Las declaraciones de Nicola generaron rechazo en redes sociales, donde los usuarios expresaron su descontento ante el comportamiento del exintegrante de 'Esto es guerra'. | Foto: captura/ATV

Nicola Porcella ha generado polémica en las redes sociales al renegar de sus raíces peruanas durante su participación en el programa 'Montse y Joe' de Unicable, donde una terapeuta le pidió repetir: “Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú”; a lo que el exintegrante de ‘Esto es guerra’ respondió: “Eso me va a costar”. Ante eso, Magaly Medina no dudó en realizar una fuerte crítica.

“Una cosa es que un país te reciba bien, tengas éxito en ese país, pero nunca puedes renegar ni puedes negar tus orígenes (...) Mi padre es arequipeño, mi madre de Tarapoto y de casualidad nací en Huacho, pero es la tierra donde nací. Él, ahora, un poco más ya quiere que lo consideren mexicano”, indicó Magaly Medina la noche del lunes 6 de octubre.

Magaly Medina se burla de Nicola Porcella



La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ manifestó que las declaraciones de Porcella no deberían importar mucho porque a nadie le duele que él se considere mexicano. “Tampoco es como que para decir: ‘Wow, qué nos perdemos, si no lo consideran peruano’. Pero de todas maneras me parece una postura de esas facilistas, de esas cuando quieres caer bien en un país que no es el tuyo”, manifestó la periodista.

Luego, Magaly Medina arremetió contra Nicola por su reacción cuando le dicen que su primer éxito en la vida fue nacer en Perú y que debería de reconciliarse con sus raíces. “¿De cuándo acá su sangre es mexicana? Bueno, de verdad que nosotros no nos perdemos nada si él es mexicano, costarricense, ecuatoriano o chileno”, añadió.

Medina también le recordó que Perú le ha dado muchos triunfos. “Uno nunca debe de negar sus orígenes, porque el país donde uno nació, sobre todo a él, le dio todo lo bueno y lo malo y lo que lo hizo llegar hasta donde está. Porque hasta lo malo que nos pasa en la vida, las caídas, las batallas que luchamos, las batallas que perdimos, eso nos hace ser parte del ser humano que somos ahora. Así que negar los orígenes es como negar a tus padres. De verdad, huachafísimo y atorrante este”, concluyó.

Como era de esperar, en las redes sociales recibió mucho ‘hate’. “Su sangre es humana... lo bueno que sabemos, cuando algo no salga bien, su berrinche será que ya no es mexicano”, “No lo sigan en redes, en TV, en todo... Lo que ha hecho es burlarse de nuestro país, ha sido ofensivo escucharlo. Sinceramente, ya no le hagan notas, ignoremos lo que hace.. Y ya es mexicano... Un acomplejado y pobre tipo que no merece ser peruano”, “Qué pena por Nicola, así nadie lo querrá ver por aquí, que se quede por allá mejor!” y “Gran cosa se pierde el Perú… por mí que se quede y nunca más vuelva… hay gente que se cree gran cosa, hay mejores talentos en el Perú que no son valoradas como se debe”; fueron algunas de las reacciones.

