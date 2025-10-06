Anahí de Cárdenas, quien recientemente se convirtió en madre, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el paro de transportistas en Lima y Callao, que se inició este lunes 6 de octubre, en protesta por la creciente violencia e inseguridad que afecta al gremio. La actriz y cantante expresó su solidaridad y empatía con los trabajadores del transporte, quienes “salen a las carreteras con miedo a no regresar a casa”.

“El paro de los transportistas es un llamado de atención que no podemos ignorar. Están cansados de vivir con miedo, de cada asalto, extorsión y muerte que el Estado no ha sabido detener”, escribió la actriz de 'Té de tías' en un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que pidió comprensión y paciencia a la ciudadanía afectada por la paralización del servicio.

Comunicado de Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

Anahí de Cárdenas critica al Gobierno peruano y pide empatía por transportistas

Durante su pronunciamiento, Anahí de Cárdenas cuestionó la postura del Gobierno peruano frente a la crisis de inseguridad que afecta al gremio del transporte. La artista señaló que las autoridades no pueden minimizar las protestas ni deslegitimar las demandas de los conductores que arriesgan su vida a diario. “El Gobierno dice que un paro no soluciona la delincuencia, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”, afirmó.

La actriz hizo un llamado a la empatía y solidaridad ciudadana, recordando que la seguridad es un derecho básico y no un privilegio. “Lo que piden los transportistas es poder trabajar sin miedo. A ellos, todo mi respaldo: su lucha es justa”, enfatizó. En ese sentido, la artista pidió paciencia a los ciudadanos afectados por la paralización del transporte público y advirtió que “hoy les toca a ellos alzar la voz, pero mañana puede tocarnos a nosotros”, añadió.

Usuarios en redes sociales aplauden apoyo de Anahí de Cárdenas al paro de transportistas

La publicación de Anahí de Cárdenas generó miles de reacciones positivas en Instagram, donde los usuarios destacaron su valentía por pronunciarse sobre un tema social sensible. “Bravo, Anahí, por eso te valoro”, “Gracias por tu empatía” y “Necesitamos más voces como la tuya”, fueron algunos de los comentarios más repetidos por sus seguidores.

La intérprete reafirmó su compromiso con causas sociales al señalar que “la seguridad no es un privilegio, es un derecho” y que este paro debería marcar el inicio de un cambio. Con su mensaje, Anahí invitó a reflexionar sobre la realidad que viven los transportistas y la importancia de actuar con empatía y responsabilidad social frente a la violencia cotidiana que afecta al país.