Anahí de Cárdenas manda fuerte mensaje tras exponer que padece depresión postparto: "A ver si se informan"

Tras compartir con sus seguidores uno de los momentos más vulnerables de su vida, Anahí de Cárdenas reapareció para ahondar en detalles sobre la depresión postparto que padece, una condición que afecta a muchas mujeres tras el nacimiento de sus hijos. La artista nacional sorprendió al revelar que, pese a haber anhelado con ilusión su etapa como madre, la realidad ha sido más dura de lo que imaginaba y no dudó en responder con todo a quienes la criticaron por su testimonio.

La también cantante y excombatiente de cáncer confesó que su recuperación física y emocional tras una cesárea de emergencia ha sido compleja. En su relato, publicado el viernes 11 de julio, Cárdenas admitió que buscó apoyo profesional al notar que no podía disfrutar plenamente de la maternidad. “Sentí tanta culpa de no poder hacerme cargo de mi bebé”, expresó con sinceridad.

La fuerte respuesta de Anahí de Cárdenas en Instagram

La actriz, de 42 años, se pronunció desde su cuenta de Instagram tras recibir comentarios insensibles en los que se le acusaba de “no querer a su hijo”. Frente a las críticas, Anahí de Cárdenas fue tajante: “Qué fuerte la falta de comprensión auditiva y lectora. En ningún momento he dicho que no quiero a mi hijo. Lo amo. Con todo mi corazón”.

Mensaje de Anahí de Cárdenas. Foto: Captura Instagram

Molesta por el desconocimiento de algunos usuarios sobre temas de salud mental, la intérprete aclaró que lo que vive tiene un origen clínico. “Hay una condición psicológica por las hormonas en el embarazo que se llama depresión post parto. A ver si se informan un poco antes de comentar barbaridades”, añadió en sus redes.

A pesar de la ola de mensajes negativos, la exactriz de 'Al fondo hay sitio' también recibió numerosos mensajes de apoyo. “Gracias por su amor y por su empatía. Todos los días es una batalla ganada. Y mi gordo está delicioso”, concluyó.

¿Qué había dicho Anahí de Cárdenas tras el nacimiento de su bebé?

En su testimonio inicial, Anahí de Cárdenas contó que su parto no salió como lo había planeado. Aunque esperaba un nacimiento natural, terminó en una cesárea de emergencia, lo que afectó su experiencia inicial con su bebé Emile. “Te dicen ‘lo vas a ver y va a ser amor a primera vista’. En realidad, no fue así. Fue bien duro. Fue lo más brutal que me ha sucedido”, afirmó.

La actriz detalló que, además del baby blues, tuvo que lidiar con un profundo sentimiento de culpa al no poder atender a su hijo como deseaba. “Yo estaba con muchísimo dolor, pero quería poder hacerme cargo del bebé y no podía. Veía cómo mi esposo lo cambiaba o le daba de comer y sentía tanta culpa de sentirme tan mal por no poder ocuparme de mi hijo”, expresó.

Tras notar síntomas persistentes —como lentitud mental, angustia constante y miedo irracional a hacerle daño al bebé por accidente—, Anahí decidió buscar ayuda psiquiátrica. “Ya empecé a medicarme y la verdad es que hay un antes y un después. Estoy muy agradecida de sentirme un 20% mejor de lo que me sentía”, comentó en su publicación.