La actriz Anahí de Cárdenas atraviesa una etapa muy especial como madre primeriza, disfrutando de sus primeros meses junto a su pequeño Emile, quién nació por cesárea el pasado 26 de junio de 2025. Sin embargo, la tranquilidad de su mañana del 4 de agosto se vio interrumpida por una situación que la dejó sumamente sorprendida: fue testigo de una violenta pelea entre conductores en plena vía pública, mientras se desplazaba en su vehículo.

A través de sus historias de Instagram, la exintegrante de 'Al fondo hay sitio' compartió un video en el que dos hombres se agarran a golpes en mitad de la avenida, bloqueando el tránsito. “¿Alguien me explica estos imbéciles en plena avenida? Se empezaron a pelear de carro a carro. Uno salió, luego el otro se salió para responderle y se armó Street Fighter en la calle”, escribió la actriz de 42 años, cuestionando la actitud de los conductores.

La ácida crítica de Anahí de Cárdenas a dos conductores que se pelearon en la calle

Tras alejarse de la escena y grabar cómo los conductores seguían con la riña, uno incluso cayó al suelo y el otro conectó un par de golpes, Anahí de Cárdenas no dudó en lanzar una fuerte crítica, fiel a su estilo sarcástico.

“Estos dos imbéciles han esperado toda su vida que alguien les grite en la calle para pelearse. Aparte, con técnica, ¿se dieron cuenta? Jajaja. Pobrecitos, toda su vida esperaron este momento. Bien chicos, lo lograron, cumplieron sus sueños”, comentó entre risas.

Además de eso, la actriz de cine y televisión no tuvo reparos en calificar la pelea callejera como si se tratara de una espectáculo, llegando incluso a dar una puntuación. “Está bien, chicos. Nos dieron show, nos dieron traje, nos dieron calle. Bien, 8 de 10”, ironizó, tomándose el incidente con humor a pesar del mal rato.

Anahí de Cárdenas explotó en redes por críticas a la alimentación de su bebé

A un mes del nacimiento de su bebé, Anahí de Cárdenas vivió un momento incómodo tras contar que su hijo se alimenta de fórmula. Su comentario genero que los usuarios, especialmente otras madres, la reprocharan por no darle leche materna al pequeño. Esto generó la molestia de la actriz, quien salió a defenderse y explicar que no puede amamantar porque en el pasado sufrió de cáncer de mama.

“La verdad es que harta me tienen. He tenido cáncer. No tengo mamas. Por favor, ya no me escriban estas cosas”, escribió, visiblemente molesta. Anahí afirmó que no se trataba de una decisión que tomó, sino que es consecuencia de las intervenciones que tuvo para superar esta complicada enfermedad. “Si pudiera darle leche materna a mi hijo lo haría, pero no tengo cómo. No se metan, por favor”, sentenció.