La actriz Anahí de Cárdenas compartió en sus redes sociales su experiencia con la depresión posparto, tras convertirse en madre por primera vez de su hijo Emile, a quien dio a luz por cesárea el pasado 26 de junio de 2025. A un mes de ese momento, la recordada exintegrante de ‘Al fondo hay sitio’ atravesó una situación incómoda luego de comentar públicamente que su bebé se alimenta con fórmula.

Sus declaraciones generaron una ola de críticas, especialmente de otras madres que le reprocharon no darle leche materna, argumentando que esta es esencial para el desarrollo del bebé. Ante los comentarios negativos, Anahí salió al frente para defenderse y explicar que no puede amamantar, ya que en el pasado fue diagnosticada con cáncer de mama.

Anahí de Cárdenas explota ante las críticas por darle fórmula a su bebé

A través de su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas alzó la voz contra los constantes comentarios que viene recibiendo sobre la forma en la que alimenta a su bebé. La actriz fue blanco de críticas por recurrir a la leche de fórmula en lugar de amamantar. Uno de los mensajes que desató su indignación fue el siguiente: “Yo te sugiero que le des pecho, es lo mejor, sino va a ser un niño enfermo”.

Mensaje de Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

Ante esto, Anahí respondió con firmeza, recordando públicamente el duro proceso que atravesó a raíz del cáncer de mama. “La verdad es que harta me tienen. He tenido cáncer. No tengo mamas. Por favor, ya no me escriban estas cosas”, escribió, visiblemente molesta por el juicio de personas. Además, mostró cómo algunos comentarios de usuarios poniendo en duda el amor por su pequeño. “Por amor a tu bebé sale de donde sea”, escribió una persona.

Ante esto, la actriz, de 42 años, explicó que no se trata de una decisión voluntaria, sino de una consecuencia de la grave enfermedad que enfrentó y de la doble mastectomía a la que fue sometida. “Si pudiera darle leche materna a mi hijo lo haría, pero no tengo cómo. No se metan, por favor”, sentenció.

Anahí de Cárdenas revela que tiene depresión postparto

Anahí de Cárdenas se sinceró sobre cómo se sintió tras convertirse en madre por primera vez. La actriz confesó que el momento del parto no fue como lo había imaginado y que no sintió el vínculo inmediato con su hijo. “Te dicen ‘Ay, lo vas a ver y va a ser amor a primera vista’. En realidad, no fue así. Fue bien duro. Fue lo más brutal que me sucedió”, expresó.

Al notar que su estado emocional no mejoraba, la artista decidió buscar ayuda profesional y fue diagnosticada con depresión postparto. “Me empecé a sentir como metida debajo del agua, sin la capacidad de poder moverme con la rapidez que normalmente me muevo”, contó. También habló del miedo constante que sentía al cuidar a su hijo, lo que la llevó a iniciar un tratamiento. “Ya empecé a medicarme y la verdad es que hay un antes y un después. Estoy muy agradecida de sentirme un 20% mejor de lo que me sentía”, reveló, alentando a otras madres a buscar apoyo si sufren algo similar.