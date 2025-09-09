El influencer Valentino Palacios se ha hecho conocido en redes sociales por sus transmisiones en vivo. Su contenido de humor, sus típicos bailes y sus populares frases como "Oye que tienes" o "Mami, dile, pues" lo catapultaron a la fama como uno de los referentes peruanos más jóvenes dentro de esta plataforma china, llegando hasta 50.000 espectadores en sus en vivos TikTok. Aunque su fama sigue en aumento, pocos conocen el difícil momento que atravesó durante los primeros meses de su acogida en Internet.

Según comentó en una entrevista con Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe en el streaming 'Good Time', ese episodio casi lo lleva a desaparecer de las redes sociales. "Exploté. Estaba con el celular en la mano e iba a eliminar mi cuenta de TikTok e Instagram, pero algo me dijo que no lo haga", comentó Valentino.

Valentino cuenta por qué casi cierra su cuenta de TikTok e Instagram

En un reciente episodio de YouTube de 'Good Time', Valentino se presentó como el invitado. Mientras contaba de cómo fueron sus inicios en redes sociales, reveló un detalle que pocos de sus seguidores conocían. Según explicó, durante los primeros meses atravesó una fuerte crisis de ansiedad.

La gran cantidad de eventos a los que tenía que asistir y los en vivos en TikTok, lo agobiaron tanto mental y físicamente. Es así que le pidió a su mamá que cancelara sus compromisos.

"Llegó a un punto que me dio una ansiedad y me puse a llorar en la cara de mi mamá porque ya no podía más. Sentía que muchas cosas tenía que hacer. Tenía que hacer lives porque que debo a mi público y también tengo que hacer eventos en Ventanillas o fuera de ruta y me iba en avión. Me agotaba mentalmente. Si yo no hacía live un día la gente me tiraba hate (...) Le dije a mi mamá: 'No quiero, cancela eventos, de verdad estoy muy cansado' Comencé a llorar horrible", sentenció.

Además, indicó que durante mucho tiempo tuvo que luchar contra los malos comentarios hacia su persona. Por ello, recomendó a quienes deseen ingresar al mundo de las redes sociales que no se dejen afectar por las críticas, aunque reconoció que no siempre es un camino fácil.

"Cuando tú estás en el top, la gente busca algo para chancarte en redes. Eso hacían conmigo. Yo no estaba acostumbrado a leer eso y me bajoneaba (...) Pero ahora uno ya no debe de dejar que ningún comentario les afecte", añadió.