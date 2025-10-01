HOYSuscripcion LR Focus

Valentino Palacios sorprende al aparecer en TikTok vestido como la 'Teresita' de AFHS y actriz Magdyel Ugaz se pronuncia en comentarios

Valentino Palacios sorprendió al vestirse como 'Teresita', personaje de la serie AFHS, y recreó icónicas escenas. Esto llamó la atención de la actriz original, Magdyel Ugaz, quien comentó la imitación.

Valentino Palacios se disfrazó de la 'Teresita' de Al fondo hay sitio y ha sorprendido a sus seguidores en TikTok.
Valentino Palacios se disfrazó de la 'Teresita' de Al fondo hay sitio y ha sorprendido a sus seguidores en TikTok. | Foto: Composición LR/Valentino Palacios.

Valentino Palacios apareció en TikTok y sorprendió a sus seguidores al vestirse como el icónico personaje de la 'Teresita' de 'Al fondo hay sitio'. Sus fans quedaron sin palabras al ver cómo el joven influencer recreó escenas de la serie de televisión. Sin embargo, no estuvo solo, también apareció junto a su mamá vestida de 'Charito' y su abuela, quien interpretaba a 'Doña Nely'.

El clip rápidamente se ha hecho viral debido a los detalles que tuvo su disfraz. Precisamente, la actriz Magdyel Ugaz, quien interpretaba a este personaje, aprovechó en comentar y con una sola palabra sorprendió: "Maravillosas".

PUEDES VER: Tiktoker peruana sorprende al regalar 100 pollos a la brasa a jóvenes en marcha de la Generación Z en Lima: "La única que ayudó"

lr.pe

Valentino Palacios sorprende a sus fans al vestir de la 'Teresita' de Al fondo hay sitio

A través de cuenta oficial en TikTok, Valentino Palacios, dejó sin palabras a todos sus seguidores. Esto debido a que, apareció vestido de la 'Teresita', este llamativo personaje y muy querido por los peruanos, fue elegido por el joven influencer para dar bienvenida al mes del Halloween.

"Podré estar desaparecida, pero quiero dejarles en claro al todo el Perú y a todo TikTok de que, Halloween es mío. La reina de los disfraces soy yo", comentó durante una transmisión en TikTok.

El clip llegó hasta la propia actriz, Magdyel Ugaz, quien también quedó fascinada al ver al joven tiktokter interpretar a su entrañable personaje de 'Al fondo hay sitio'.

Magdyel Ugaz interpretó a la 'Teresita' en Al fondo hay sitio. Foto: TikTok.

Magdyel Ugaz interpretó a la 'Teresita' en Al fondo hay sitio. Foto: TikTok.

