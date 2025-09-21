HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Estefano Balarín, exchico reality de 'Esto es guerra', denuncia haber sufrido abuso sexual en importante certamen de belleza internacional

Destacado exintegrante de 'Esto es guerra', elegido el segundo hombre más guapo del mundo, sorprendió al denunciar abuso sexual. "Abusó de su posición y me realizó tocamientos indebidos", expresó en sus redes sociales.

Exintegrante de 'Esto es guerra' fue elegido el segundo hombre más guapo del mundo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Exintegrante de 'Esto es guerra' fue elegido el segundo hombre más guapo del mundo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Estefano Balarín, exchico reality de 'Esto es guerra', ha hecho pública una grave denuncia contra la organización del certamen Míster International, con sede en Filipinas, donde asegura haber sido víctima de abuso sexual y múltiples vulneraciones a sus derechos durante su estadía en el país asiático. A través de un extenso comunicado publicado el 19 de septiembre de 2025, el modelo peruano relató su experiencia como 1er Finalista de Míster International, título al que renunció formalmente tras denunciar una serie de irregularidades, incumplimientos contractuales y maltratos psicológicos y físicos.

Balarín, quien se dio a conocer en la televisión nacional tras su participación en el gran casting de 'Esto es guerra' en 2022, señala que la organización no solo incumplió con las promesas profesionales, sino que también lo expuso a situaciones humillantes, peligrosas y abusivas. Según su testimonio, uno de los fotógrafos del concurso lo habría tocado de manera indebida durante una sesión oficial, sin que la dirección internacional tomara medidas al respecto.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: ¡Cachaza se casa! Carol Reali anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff: 'Contigo para siempre'

lr.pe

Estefano Balarín hace grave denuncia contra el Míster International

En el punto más delicado de su testimonio, Estefano Balarín reveló haber sido víctima de abuso sexual durante una sesión fotográfica oficial del certamen Míster International. Según relató en su comunicado, uno de los fotógrafos del evento lo tocó de forma indebida, y aunque notificó inmediatamente a los directores del concurso, no se tomaron medidas. “Denuncié el hecho a mi director nacional, quien trató el tema con la dirección internacional, pero nunca recibimos respuesta concreta sobre las acciones que se tomaron al respecto”, indicó el modelo peruano.

Comunicado de Estefano Balarín.

Comunicado de Estefano Balarín.

Este hecho, sumado a otros episodios de abandono y maltrato, lo llevaron a renunciar formalmente a su título de 1er Finalista de Míster International, afirmando que ya no deseaba representar a una organización que calificó como “deshonesta, ineficaz y abusiva”. En su mensaje, Balarín fue enfático al señalar que su testimonio no busca venganza, sino prevenir que otras personas vivan lo mismo: “Hoy renuncio a un título que solo representó promesas vacías y, en su lugar, elijo la verdad”, concluyó con firmeza.

PUEDES VER: 'Esto es guerra' derrota en rating a ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos logró el reality juvenil?

lr.pe

Promesas incumplidas y más irregularidades

Además de la denuncia por abuso, Estefano Balarín detalló una larga lista de promesas incumplidas e irregularidades durante su estadía como representante en el certamen internacional. Según su testimonio, la organización del Míster International no cumplió con ninguna de las actividades comerciales, entrevistas en medios ni colaboraciones con marcas que le habían prometido previamente. Lo que debía ser una plataforma para impulsar su carrera internacional como modelo terminó convirtiéndose en una experiencia frustrante y estancada.

Exintegrante de 'Esto es guerra' renuncia a su corona.

Exintegrante de 'Esto es guerra' renuncia a su corona.

Uno de los aspectos más alarmantes fue la injusticia en los pagos. Balarín señaló que el monto mensual pactado —US$ 1,300— nunca fue entregado a tiempo ni en su totalidad. “Las respuestas siempre eran evasivas: ‘mañana, mañana, mañana’. De hecho, me deben un total de US$ 2,000 hasta la fecha”, afirmó en su comunicado. Tampoco se concretaron las supuestas colaboraciones con marcas patrocinadoras que le habían asegurado desde un inicio, lo que contribuyó aún más a su descontento con la organización.

PUEDES VER: Patricio Parodi emocionado al revelar la llegada de un nuevo integrante a su hogar: 'La familia crece'

lr.pe

Estefano Balarín denuncia precarias condiciones de vida

Las condiciones de vida también fueron precarias. Estefano reveló que compartía una casa con varios modelos y que la comida era insuficiente, lo que en muchas ocasiones hacía la situación “insostenible”. Además, denunció una total falta de privacidad, ya que en su habitación “siempre había más modelos que se alojaban allí”, generando un ambiente incómodo y estresante.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La falta de cuidado también afectó su salud física y emocional. “Perdí varias prendas personales sin explicación alguna, y nunca recibí el apoyo adecuado para mantener una dieta o atención médica. Me sentía vulnerable y desprotegido”, expresó. Estas condiciones reflejan un patrón de negligencia por parte de la organización, que, según el modelo peruano, demostró un desinterés total por su bienestar y el de otros concursantes.

Notas relacionadas
¡Cachaza se casa! Carol Reali anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff: "Contigo para siempre"

¡Cachaza se casa! Carol Reali anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff: "Contigo para siempre"

LEER MÁS
'Esto es guerra' derrota en rating a ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos logró el reality juvenil?

'Esto es guerra' derrota en rating a ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos logró el reality juvenil?

LEER MÁS
Melissa Loza rompe en llanto y casi vomita en vivo tras impactante reto con serpiente en ‘Esto es Guerra’: “Me voy a ahogar”

Melissa Loza rompe en llanto y casi vomita en vivo tras impactante reto con serpiente en ‘Esto es Guerra’: “Me voy a ahogar”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Ricardo Mendoza anuncia que será padre en pleno show de 'Hablando huevadas' en la Torre Eiffel, según tiktoker

Ricardo Mendoza anuncia que será padre en pleno show de 'Hablando huevadas' en la Torre Eiffel, según tiktoker

LEER MÁS
Actor argentino, protagonista de novelas peruanas, sorprende al revelar que Maju Mantilla es su crush y la llena de elogios: "Bellísima"

Actor argentino, protagonista de novelas peruanas, sorprende al revelar que Maju Mantilla es su crush y la llena de elogios: "Bellísima"

LEER MÁS
Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Espectáculos

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota