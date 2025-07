En una entrevista conducida por Beto Ortiz, Mariella Zanetti abrió pasajes de su vida profesional que dejaron entrever las dinámicas detrás del mundo del entretenimiento, con anécdotas que involucraron a figuras del espectáculo latinoamericano, como el cantante venezolano Óscar D’León. El recuerdo se remontó al año 2002, cuando Zanetti y Tula Rodríguez participaron en una presentación televisiva junto al intérprete de “Yo quisiera”.

La participación de la exvedette en el programa ‘El valor de la verdad' generó una fuerte ola de reacciones tanto en redes sociales como en medios tradicionales, al punto de convertirse en uno de los momentos más comentados del espectáculo peruano reciente. Su presencia en el sillón rojo no solo puso en vitrina aspectos personales cargados de emoción, sino que también sacó a la luz episodios desconocidos de su carrera artística.

Mariella Zanetti revela propuesta incómoda de Óscar D’León

Según relató la actriz cómica, esa misma noche ambas fueron invitadas a una reunión privada por el mánager del artista. Sin rodeos, Mariella expresó su reacción con una mezcla de ironía y firmeza: “Nos mandaron a llamar. La gente es bien loca, ¿qué dirán? Las llamó y van corriendo. Nos mandó con el manager el nombre del hotel y el número de la habitación… ¡Fuera de acá!”. La frase dejó claro que tanto ella como Rodríguez optaron por no asistir.

Este tipo de propuestas, comentó Zanetti, no eran extrañas en ese mundo. Sin embargo, remarcó que siempre supo poner límites. “Sí, claro que hubo. Pero yo siempre supe mantenerme al margen”, aseguró al confesar este episodio en la industria del entretenimiento.

Mariella Zanetti revela el sacrificio detrás de su éxito como vedette y cómo una deuda laboral marcó su salida de la televisión

En el programa, Zanetti también evocó con franqueza los años de mayor demanda en su carrera como vedette, detallando el ritmo vertiginoso que solía llevar. Según contó, sus jornadas empezaban antes del amanecer, con presentaciones múltiples en distintos lugares. “Me levantaba a las 4 de la mañana. Hacía activaciones en empresas; me pagaban hasta $2.000 por 45 minutos. Luego me iba a otro show. Así podía tener varios eventos al día”, explicó al recordar el sacrificio físico y emocional que implicaba ese estilo de vida.

No obstante, no todo era brillo y glamour. Zanetti recordó un episodio especialmente difícil cuando, tras exigir el pago de una deuda laboral junto a Rodríguez, ambas fueron tratadas con frialdad y posteriormente desvinculadas del canal donde trabajaban. “Nos trataron con indiferencia. Ya no nos saludaban igual. Fuimos a reclamar lo que nos debían y cuando llegamos a las oficinas, vimos salir a Raúl Dávila. Nos miró con una sonrisa que nunca voy a olvidar”, narró.