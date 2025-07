Mariella Zanetti sorprendió al revelar en el último programa de ‘El valor de la verdad' que su salida del programa donde trabajaba junto a Tula Rodríguez y Carlos Álvarez habría estado relacionada con una fiesta organizada en honor al entonces presidente electo Alejandro Toledo, quien había ganado las elecciones del 2001.

Según su relato, todo marchaba con normalidad hasta que un día recibieron una llamada de Raúl Dávila, colaborador cercano de Álvarez, quien las invitó a una reunión privada en la que también estaría presente el exmandatario peruano.

Mariella Zanetti revela que tras rechazar la invitación de Carlos Álvarez y Raúl Dávila, dejó de recibir su salario

“Tula y yo trabajábamos y entra Carlos Álvarez, siempre acompañado Raúl Dávila. Entonces, todo estaba bien porque trabajábamos de lo más normal. Justo había salido electo Toledo y recibimos una llamada telefónica de Dávila donde nos invita a una reunión para acompañar a Carlos y Raúl", narró Zanetti.

Sin embargo, ambas no teníamos deseo de asistir: "Me llama Tula y me dice ‘amiga, yo no quiero ir’, y yo le digo ‘yo tampoco’, y dijimos ‘¿qué hacemos?’, y apagamos el teléfono". La negativa a participar en ese evento tuvo consecuencias inmediatas. Según Mariella, la relación laboral cambió drásticamente desde el día posterior a la fiesta: "Al día siguiente ya nada era igual, ahí es donde nos dejan de pagar”, explicó la actriz.

Mariella Zanetti enfrentó a Raúl Dávila por maltrato tras rechazar invitación a fiesta de Toledo

A partir de ese momento, Zanetti asegura que tanto ella como Tula fueron tratadas con indiferencia dentro del ambiente laboral. La tensión creció hasta que finalmente pidió una reunión con Carlos Álvarez para aclarar lo ocurrido. Sin embargo, lejos de encontrar respuestas, la situación se tornó aún más incómoda cuando Raúl Dávila interrumpió la conversación. “Yo pedí una reunión con él y cuando estábamos los dos, entró Raúl y le dijo a Carlos que no nos haga caso porque ‘nos creíamos lo máximo’”, recordó.

Zanetti no se quedó callada y reaccionó con firmeza frente al comentario. “Yo lo cuadré y le dije: ‘A mí tú no me vas a tratar así, ¿quién te crees? Todo porque no he ido a tu fiesta de porquería’”, añadió y dejo claro que no aceptaría ser maltratada por ese tema.