Mariella Zanetti sorprendió el último domingo al revelar en ‘El Valor de la Verdad’ que padece un tipo de epilepsia poco conocida por el público: ‘el mal menor’, que describió como una epilepsia interna. Durante su participación, la actriz y exvedette explicó que sufre episodios breves de “ausencias” en los que su mente “se desconecta” de la realidad. “Me quedó como dormida, pero con los ojos abiertos (…). Mi mirada queda un poco adormecida o comienzo a balbucear ciertas palabras”, relató.

Para ofrecer un panorama detallado sobre esta enfermedad, La República conversó con Nilton Custodio, director médico del Instituto Peruano de Neurociencias, quien señaló que el término epilepsia interna propiamente no existe, por lo que habría que analizar bien lo que realmente quiso decir.

¿Qué es la epilepsia interna?

La confesión de Mariella Zanetti sobre su diagnóstico sorprendió al público, pero también dejó la gran interrogante sobre qué es la epilepsia interna. Para el doctor Nilton Custodio, este término no es reconocido en la literatura científica. “Ese término no existe. Epilepsia sí, pero ¿interna? Probablemente, se refería a que era algo involuntario o fuera de su control”, aclaró el especialista.

Según el neurólogo, la epilepsia se define como una descarga eléctrica anormal en el cerebro, comparable a un cortocircuito, que interrumpe las funciones normales del sistema nervioso. Este fenómeno puede expresarse de distintas maneras: desde convulsiones generalizadas que provocan caídas y espasmos, hasta episodios más sutiles como los descritos por Zanetti, en los que el paciente se desconecta brevemente de la realidad sin perder el equilibrio.

“Hay un tipo de epilepsia en el que no hay movimiento. Se llama epilepsia generalizada tipo “ausencia”. Los niños que están en el colegio muy atentos y de un momento a otro se quedan como estatua, se quedan fijos un minuto y no saben qué pasó en la clase. No ha habido ningún movimiento involuntario, pero ha perdido la consciencia total. Se llama generalizado porque en ese momento todo el cerebro está en un corto circuito”, señaló el especialista.

El director médico del Instituto Peruano de Neurociencias enfatizó que son más frecuentes las crisis en las que el paciente pierde totalmente la consciencia, como el caso de Mariella, que las convulsiones, donde la persona cae bruscamente al suelo, voltea los ojos, se muerde la lengua, bota espuma por la boca y se orina. A esta última se le denomina epilepsia convulsiva o generalizada. Asimismo, resaltó que para que una persona sea diagnosticada de epilepsia tiene que tener crisis repetidas durante más allá de las 24 horas. “Aunque se presenten hasta 100 convulsiones dentro del mismo día y luego no las tiene, no se llama epilepsia, sino crisis única”, remarcó.

¿Cuáles son los tipos de epilepsia?

El doctor Custodio explicó que existen dos grandes tipos de epilepsia: la generalizada y la parcial. En la primera, toda la superficie cerebral se ve afectada por la descarga eléctrica, generando convulsiones tónico-clónicas —el tipo más dramático— o episodios de ausencia, más frecuentes, donde quien sufre la enfermedad se queda quieto por unos segundos, desconectado de la realidad

Por otro lado, la epilepsia parcial se produce cuando la actividad anormal se concentra en una región específica del cerebro: lóbulo frontal, temporal, parietal u occipital. “La más frecuente es la parte temporal, donde la gente tiene esos movimientos de manos, boca. Hay crisis parciales complejas y simples. En la primera se pierde la consciencia y en la segunda tú estás despierto, viendo lo que está pasando con tu cuerpo”, detalló el especialista.

Nilton sostuvo que en Perú la prevalencia de epilepsia es alta, 5% de los peruanos padecen este mal de origen desconocido. El 90% de las causas de epilepsia son desconocidas. “Le hacemos la resonancia magnética, el electroencefalograma, la sangre, le sacamos líquido de su columna para ver líquido cefalorraquídeo y todo está normal, pero ya está convulsionando”, indicó.

A veces se puede dar en el nacimiento o durante las primeras semanas de vida, debido a infecciones, traumas de parto o factores genéticos. En adultos jóvenes, la cisticercosis es una de las principales culpables. “La cisticercosis, un parásito del cerdo que se aloja en el cerebro, es muy común en zonas como Tumbes, Áncash y Lima. Estas regiones tienen una prevalencia de entre 8% y 10% (…). Cuando pasan los 50 años, puede deberse a un tumor como cáncer.”, agregó.

¿La epilepsia tiene cura?

Aunque la epilepsia puede sonar alarmante, el pronóstico para la mayoría de los pacientes es favorable. Según Nilton Custodio, casi todos los casos se pueden tratar eficazmente con medicamentos antiepilépticos. “La probabilidad de que alguien tenga epilepsia refractaria, significa que no tiene cura, son casos del 1 en 1.000”, mencionó.

Los fármacos actúan estabilizando la actividad eléctrica del cerebro, previniendo así nuevas “descargas eléctricas”. La elección del medicamento depende del tipo específico de epilepsia y de las características del paciente. Algunos remedios cubren varias formas de crisis, pero es indispensable una evaluación médica completa para determinar el enfoque más adecuado. “Con el tratamiento correcto, la persona puede llevar una vida completamente normal”, concluyó Custodio.