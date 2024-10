Maialen Farfán, conocida influencer e hija del exfutbolista Jefferson Farfán, sorprendió recientemente a sus más de 300 mil seguidores en Instagram con un sincero story time. La joven explicó en su discurso que decidió tomarse un descanso de las redes sociales para enfocarse en su bienestar personal, un proceso que describió como necesario para “sanar un montón de cosas a nivel personal”. Según la creadora de contenido, este tiempo de desconexión le permitió reevaluar sus prioridades y redescubrir lo que realmente quería lograr con su presencia en redes.

La influencer peruana expresó su renovada motivación para compartir más sobre su vida diaria, buscando inspirar a su audiencia a través de contenido auténtico. "Llegué a la conclusión de que en verdad quería volver a compartirles un poco más de mi vida y tener como que una comunidad", mencionó durante el video, destacando su deseo de formar una comunidad más cercana y positiva.

Maialen Farfán sorprende con emotivo mensaje en redes sociales

En su mensaje, Maialen Farfán, la hija de Jefferson Farfán, explicó que sintió la necesidad de alejarse del ritmo acelerado de las plataformas digitales. "Necesitaba un tiempo para mí", confesó, enfatizando la importancia de escuchar las propias necesidades y de desconectarse cuando el entorno se vuelve abrumador.

Además, la joven compartió que dedicó tiempo a actividades que la ayudaron a encontrar paz y claridad, como visitar la playa, un espacio que describió como ideal para la reflexión. "Quería un tiempo de desconexión para sanar un montón de cosas a nivel personal", afirmó. Maialen destacó que esta decisión no fue fácil, ya que le preocupaba cómo podría afectar su presencia como creadora de contenido, pero consideró que era una medida necesaria para su bienestar emocional y mental.

El video, cargado de emociones personales, tal como lo dejó notar en una historia en su cuenta de Instagram, también sirvió como una especie de catarsis para Farfán, quien reconoció la presión constante que implica mantener una presencia activa en redes sociales. "Tuve cierto temor de volver a la rutina y enfrentar la presión de las redes", confesó, revelando una de las facetas más desafiantes de su vida como influencer.

Maialen Farfán anuncia nueva temática en sus redes sociales

Con su mensaje en Instagram, la hija de Jefferson Farfán manifestó su intención de generar contenido más auténtico y cercano a sus seguidores, cambiando así la dirección de su propuesta digital. La joven reveló que, a partir de ahora, su perfil se centrará en formatos más personales, como vlogs, story times y 'get ready with me', con los que busca mostrar su día a día de manera más genuina. "Voy a tratar de hacer muchos más videos así, hablando, contándoles un poco más de mi día a día", señaló, con lo cual, dejó en claro que la espontaneidad será una parte esencial de esta nueva etapa.

Jefferson Farfán y Maialen Farfán. Foto: Captura Instagram

Farfán enfatizó que su objetivo principal es crear una comunidad de “buena vibra” en la que sus seguidores puedan sentirse cómodos y conectados con su contenido. La influencer destacó que este cambio responde a su deseo de formar un espacio digital más inclusivo, donde pueda interactuar más de cerca con su audiencia. "Espero poder subir más contenido", agregó, subrayando su compromiso de mantener una relación más cercana y honesta con sus seguidores.

Además, reconoció que el proceso de redefinir su enfoque como creadora de contenido no fue fácil, pero que le ha permitido entender mejor las expectativas de su audiencia y adaptarse a las nuevas tendencias de redes sociales. "En verdad, quiero compartirles un poco más de mi vida y tener como que una comunidad", expresó, reafirmando su deseo de fomentar un ambiente positivo y auténtico en su perfil.

Darinka Ramirez apoya a hija de Jefferson Farfán

El mensaje de Maialen Farfán en redes sociales no pasó desapercibido, y figuras del entretenimiento peruano, como Darinka Ramirez, no tardaron en expresar su apoyo hacia la joven influencer. “¡Qué bueno que volviste, Maialen! Extrañábamos verte y saber de ti. Todos necesitamos un tiempo para nosotros”, comentó en una de las publicaciones de Maialen.

Maialen Farfán recibió el apoyo de Darinka Ramírez. Foto: Captura Instagram

Los seguidores de Maialen Farfán también mostraron su entusiasmo por su regreso, con mensajes cargados de cariño y admiración. “Gracias por ser tan transparente, Maialen. Eres una inspiración para quienes te seguimos y aprendemos de ti”, comentó una de sus seguidoras, mientras que otro usuario expresó: "Eres un ejemplo. Qué lindo saber que vuelves a redes con una nueva energía y para formar una comunidad de buena onda".