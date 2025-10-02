HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Jefferson Farfán anuncia a exestrella del Barcelona como nuevo invitado de Enfocados: "Iniciamos nuestra gira europea"

La 'Foquita' confirmó que el "crack mundial" que brilló en el Barcelona de Lionel Messi y fue subcampeón del mundo con su selección estará en la próxima edición de su podcast.

Jefferson Farfán está en Europa para grabar nuevas ediciones de su programa. Foto: Instagram
Jefferson Farfán está en Europa para grabar nuevas ediciones de su programa. Foto: Instagram

Jefferson Farfán volvió a sorprender a sus hinchas. El exdelantero de Alianza Lima anunció por todo lo alto que tendrá como nuevo invitado de su podcast, 'Enfocados', nada menos que a Iván Rakitic, exganador de la Champions League con el Barcelona de Lionel Messi y subcampeón del mundo con Croacia en Rusia 2018.

A través de las redes sociales de su programa, la 'Foquita' promocionó el encuentro con el croata. "Nunca lo duden: ¡Enfocados es otra galaxia! Este domingo, entrevista con ¡Iván Rakitic!", publicó.

¿Quién es Iván Rakitic?

En julio de este 2025, a sus 37 años, Iván Rakitic anunció su retiro profesional luego de dos décadas de una exitosa trayectoria en la cual sus logros más destacados fueron el título de la Champions League 2014-15 y el subcampeonato en el Mundial 2018.

"Iniciamos nuestra gira europea con el exjugador que fue crack mundial del FC Barcelona, Sevilla, Schalke 04 y más. Además, fue campeón de la Champions League al lado de Messi y subcampeón del mundo con su selección", agregó Farfán acerca de su excompañero.

Jefferson Farfán e Iván Rakitic jugaron juntos dos años y medio. Foto: Instagram

Jefferson Farfán e Iván Rakitic jugaron juntos dos años y medio. Foto: Instagram

Además de los equipos ya mencionados, la carrera del croata incluye pasos por clubes como Basilea de Suiza, Sevilla de España, Al-Shabab de Arabia Saudita y HNK Hajduk Split de Croacia.

¿Qué vínculo tiene Jefferson Farfán con Iván Rakitic?

Durante su etapa como futbolistas activos, Farfán y Rakitic coincidieron en el Schalke 04 de Alemania entre los años 2008 y 2010. Si bien no ganaron títulos juntos —pues 'Jeffry' fue campeón de la Copa y Supercopa de Alemania cuando 'Raketa' ya había salido del club— forjaron una buena amistad de la que han presumido con anterioridad.

