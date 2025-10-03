Durante la emisión en vivo de 'Amor y fuego' el 3 de octubre, Gigi Mitre no se guardó nada sobre la presidenta Dina Boluarte. | Foto: composición LR/Willax

La tensión por el paro nacional de transportistas convocado esta semana se trasladó al set de 'Amor y fuego'. El jueves 2 de octubre, la presidenta Dina Boluarte declaró que "un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado", en referencia a la protesta que busca visibilizar el abandono estatal frente a la inseguridad. La frase, pronunciada su discurso desde Palacio de Gobierno, fue interpretada como una minimización del reclamo ciudadano y generó rechazo en diversos sectores.

Al día siguiente, Gigi Mitre reaccionó con dureza en el programa que conduce junto a Rodrigo González 'Peluchín'. En plena emisión en vivo, la presentadora lanzó una crítica encendida contra la mandataria, cuestionando su gestión, su falta de empatía y la ausencia de medidas concretas frente a la ola de extorsiones que afecta a miles de peruanos.

Gigi Mitre estalla en vivo contra presidenta Dina Boluarte

"¿Ustedes creen que la gente no está consciente de lo que esto repercute? Lo que pasa es que estamos hartos de que no hagan nada", expresó Gigi Mitre, visiblemente indignada. "Ella sale a decir: 'Ay, con 24 horas, con 48 no vamos a parar'. ¡Ella se lava las manos! ¿Y qué ha hecho usted desde que asumió el poder? ¡No ha hecho nada!", continuó con tono frontal.

La conductora también criticó el tono con el que Boluarte se refirió al paro, señalando que la presidenta vive desconectada de la realidad. "Cada vez estamos peor: extorsiones, esta pobre gente que solamente sale a trabajar. ¿Qué seguridad le da? Ahora sí sale usted bien pancha a decir: 'Ay, entre los dos pensemos en estrategias. De repente poner…'. Nada de 'de repente'. Tiene que haber un plan consistente, con gente inteligente, con gente capaz que sepa su trabajo", sentenció.

Gigi Mitre califica de "incompetentes" a Dina Boluarte y su equipo de gobierno

El tenso momento en 'Amor y fuego' no se detuvo ahí. En otro momento, Gigi arremetió contra el entorno político de Boluarte y los constantes cambios en el gabinete. "Claro, si andamos por un lado cambiando de ministros. El otro, Santivañez, un molusco que se maneja porque bien que quiere entrar al Senado para que no lo anden investigando", increpó. "Usted no ha hecho nada por el país. Anda muy orgullosa diciendo: 'La primera mujer'. Por usted nadie votó. Votaron por Castillo. Usted estaba de vicepresidenta y no quedó de otra", agregó.

Mitre cerró su intervención con una fuerte descarga verbal. "Es vergonzoso lo que vivimos y la que no hace nada. Eso es lo que da cólera, que no hace nada. Todo lo que hace es una porquería porque no piensa, porque no tiene criterio, no tienen sentido común. Ninguna autoridad es capaz de juntar a la gente que debería de tomar las riendas de este país para que sea un país que surja, no solo económicamente. Claro que todos queremos estar bien económicamente, pero queremos vivir y no queremos morir, y usted minimizando: 'Ay, nada de nada. El paro de transportistas no sirve de nada'. ¿Entonces qué sirve? ¡Denos la solución! ¡Incompetentes!", sentenció con furia.