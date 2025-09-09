Natalia Málaga tendrá audiencia virtual con la esposa del hijo de Eva Ayllón el 30 de septiembre. Foto: Composición LR/Captura/'Amor y fuego'

Natalia Málaga tendrá audiencia virtual con la esposa del hijo de Eva Ayllón el 30 de septiembre. Foto: Composición LR/Captura/'Amor y fuego'

El conflicto legal que involucra a la reconocida exvoleibolista Natalia Málaga y a la esposa del hijo de Eva Ayllón, Jessyca Zegarra, continúa intensificándose. Según documentos difundidos recientemente en el programa 'Amor y fuego', el Ministerio Público ha solicitado una pena de un año de prisión efectiva y una multa de 30 días equivalente a S/255 para la exdeportista, a raíz de una denuncia por presuntos daños materiales al vehículo de la denunciante.

El caso se remonta a una confrontación entre Málaga y Francisco García Ayllón, hijo de la intérprete criolla Eva Ayllón, quien también denunció inicialmente daños en su propio automóvil. Sin embargo, la Fiscalía archivó parcialmente esa parte del caso, manteniendo en pie el proceso judicial que involucra exclusivamente al vehículo de Jessyca Zegarra.

Esposa de hijo de Eva Ayllón sigue proceso contra Natalia Málaga

Durante una reciente emisión del programa de espectáculos 'Amor y fuego', se reveló el documento de la Fiscalía Provincial Penal, en el que se solicita formalmente la imposición de una condena de un año de pena efectiva por el delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal peruano.

La denuncia fue interpuesta por Jessyca Zegarra, quien es la actual esposa de Francisco García Ayllón, en agravio de quien recae la acusación. El documento judicial confirma que Natalia Málaga se encuentra en calidad de “reo libre” y que deberá asistir a la audiencia programada para el 30 de septiembre, donde se evaluará la sanción a imponer.

A pesar de que los daños al auto de Francisco García Ayllón no fueron considerados probados por la Fiscalía, sí se validaron los perjuicios causados al vehículo de su esposa, lo que motivó a Zegarra a no desistir del proceso penal contra la exentrenadora de vóley.

¿Qué había dicho Natalia Málaga sobre los daños al auto del hijo de Eva Ayllón?

Ante la acusación pública y judicial, Natalia Málaga se presentó hace algunas semanas en el programa 'Magaly TV, la firme', donde ofreció su versión de los hechos. Durante su participación, la exvoleibolista aseguró que no tuvo ninguna intención de dañar el vehículo en cuestión y mostró documentos que, según ella, respaldan el archivo parcial del caso.

“Me tropecé, fue casual. Hasta yo tengo rayones en mi carro. No es cierto que haya hecho lo que me acusan”, declaró Málaga, visiblemente afectada por la situación. Además, expresó su molestia con Francisco García Ayllón, indicando que la información fue manipulada y que la grabación usada como prueba habría sido editada: “Esa grabación está manipulada. No había pruebas, por eso se archivó el caso”.