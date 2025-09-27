Milett Figueroa se indigna con conductores argentinos tras burlas por su ruptura con Marcelo Tinelli: “Me dijeron de trepadora hasta oportunista”
Milett Figueroa rompe el silencio tras las críticas de ‘LAM’ sobre su relación con Marcelo Tinelli, afirmando que su carrera no se basa en intereses económicos ni en figurar.
Miguel Figueroa se cansó de callar. Después de recibir diversos ataques por parte de los conductores de ‘LAM’, tras darse a conocer el fin de su romance con Marcelo Tinelli; la modelo peruana se comunicó con uno de los reporteros del programa para responder a sus críticos. A través de diversos y potentes mensajes de texto, Figueroa dejó en claro que ni el interés económico ni las ganas de figurar motivan su día a día.
El pasado jueves 25 de septiembre, uno de los reporteros de ‘LAM’ mostró en pantalla la conversación que tuvo con Milett Figueroa, quien aseguró que, desde su llegada a Argentina, ha tenido que soportar fuertes calificativos en su contra. “Me dijeron de trepadora hasta oportunista. Nunca les respondí”, expresó. Por lo que ya no iba a quedarse en silencio.
Milett Figueroa aclara que no estuvo con Marcelo Tinelli por interés
La modelo peruana Milett Figueroa no dudó en confrontar a Ángel de Brito, Yanina Latorre y otros panelistas de ‘LAM’ por menospreciar su carrera y por dar a entender que se aprovechó de su relación con Tinelli, con quien estuvo dos años. “Me gustaría que todos esos que hablan lo que dicen, me lo digan en la cara, cobardes”, dijo con molestia.
Además, la exparticipante del Miss Perú defendió su trayectoria ante tanto cuestionamiento. “A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia”, añadió.
La actriz peruana también se animó a responderle con todo a Yanina Latorre, quien dijo que la peruana quiso tener trabajo en su país, pero que nadie la contrató y quien puso en duda su integridad con respecto a su relación con Marcelo Tinelli. “¿Yanina cree que necesito fama? Ya conocí la fama y no es lo que me mueve”, respondió.
Milett Figueroa confirma que irá a los Premios Martín Fierro
Como se recuerda, Milett ha sido nominada a los Premios Martín Fierro 2025 por su papel de jurado en el ‘Bailando’. A pesar de que se rumoreó que la peruana no asistirá al evento para no cruzarse con Tinelli, Figueroa confirmó que no puede hacer tan desplante.
“Imagínate que yo cancele a última hora al evento, para que digan que le hice el feo y ¿quién se cree para faltar y siempre diciendo cuando no estoy? Lo que dijeron hoy me parece una injusticia total y carece de toda veracidad”, agregó indignada.