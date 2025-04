Gemelos ‘Paletazo’ revelan cruda experiencia de discriminación en su adolescencia: “Nos botaron del colegio”

En una reciente aparición en el programa "A quién le importa", transmitido por MADI streaming en YouTube, los gemelos Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los 'Paletazo', hablaron de su adolescencia y las dificultades que enfrentaron debido a la discriminación.

A los 13 años, fueron expulsados del colegio por su orientación sexual. "Nos botaron del colegio por ser gays. Éramos unos niños", compartió Miguel, recordando la dolorosa experiencia.

Un capítulo doloroso que marcó a Juan y Miguel Barbarán

El rechazo en su colegio fue un duro golpe para los gemelos, quienes enfrentaron el estigma sin apoyo institucional.

"Si mi mamá hubiera tenido la personalidad que tiene ahora, ella habría enfrentado al colegio", agregó Miguel, reflejando cómo las circunstancias familiares influyeron en su lucha.

Los hermanos Barbarán recuerdan a un vecino agresor que les pidió perdón

Además de la discriminación escolar, los hermanos recordaron cómo un vecino los agredió físicamente. "Me dio tres cocachazos en la cabeza y me tumbó la bicicleta", relató Juan. La violencia dejó cicatrices, pero la vida dio un giro inesperado cuando años después, el mismo vecino se acercó a pedir perdón. "Me saluda y me dice 'Perdóname'. Yo le dije, 'No te preocupes, solo olvídalo, ya está'", comentó Juan, reflejando su madurez y capacidad de perdonar.

Los gemelos Barbarán fueron expulsados del colegio por su orientación sexual. Foto: YouTube / MADI streaming

El poder del apoyo familiar en tiempos difíciles para los gemelos Barbarán

Los gemelos también hablaron sobre cómo el apoyo de su madre fue crucial en su superación. "Mi mamá lloraba, como toda madre lo haría. Creo que, si mi papá hubiera estado, también nos habría aceptado, pero le habría costado más", reflexionó Miguel, destacando el amor incondicional de su madre.

De la adversidad a la esperanza: la lucha continúa

En su participación en "A quién le importa", los gemelos comparten su testimonio, mostrando que, a pesar de las adversidades, siempre hay un camino hacia la aceptación y el respeto por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Perú.