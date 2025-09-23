HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

'Nanito', la conmovedora película arequipeña sobre el enamoramiento y la vejez que no te puedes perder en cines hoy

Pese a sus horarios limitados, 'Nanito', excandidata a representar a Perú en los Oscar y Goya, ha emocionado al público con su historia sobre un hombre de 80 años que buscará conquistar al amor de su vida.

Película arequipeña 'Nanito' es protagonizada por Guido Calderón Mestas y Martha Rebaza.
Película arequipeña 'Nanito' es protagonizada por Guido Calderón Mestas y Martha Rebaza. | Foto: Yapa Films

Una historia íntima, tejida con ternura y coraje, ha irrumpido en la cartelera nacional. 'Nanito', dirigida por el cineasta arequipeño Guillermo Fernández Cano, propone una mirada distinta sobre el amor en la tercera edad. Desde su estreno el 18 de septiembre, la película de la productora Yapa Films ha logrado emocionar a quienes se han acercado a verla, pese a las limitaciones impuestas por los horarios y las salas asignadas en los cines de Perú.

Con un equipo técnico y artístico mayoritariamente arequipeño, la cinta no solo ha sido bien recibida por el público, sino que también figuró entre las candidatas que buscaron ser la representante peruana en los premios Oscar y Goya. Pero antes de pensar en alfombras rojas, la película enfrenta una batalla más urgente: mantenerse viva en cartelera tras cerrar su primer fin de semana en el puesto número siete de espectadores a nivel nacional, con 7.700 asistentes, según cifras compartidas por el especialista Maykoll Calderón.

PUEDES VER: Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

lr.pe

'Nanito', una historia que celebra el amor y desafía los prejuicios

'Nanito' cuenta la historia de un hombre de 80 años, viudo y sin familia, que decide reconquistar a Antonia (Martha Rebaza), el amor de su vida. No lo hace desde la nostalgia, sino desde una mirada luminosa sobre la vejez, el deseo y la posibilidad de volver a empezar. La película apuesta por una narrativa honesta, donde los silencios, los gestos, el humor e incluso un bolero compuesto especialmente para el film ('Locura de amor', de Fernando Salazar feat. Omar Camino) construyen una historia que conmueve y fascina sin necesidad de artificios.

Pero 'Nanito' no es solo una historia de amor tardío. Es también una invitación a reflexionar sobre la soledad que enfrentan muchos adultos mayores, sobre el valor de acompañarlos, escucharlos y reconocer sus deseos como legítimos. El personaje principal, interpretado por Guido Calderón Mestas —actor arequipeño con una sólida trayectoria en teatro y televisión— encarna con delicadeza y fuerza a un hombre que se resiste a desaparecer. Su actuación ha sido elogiada por su autenticidad y por la forma en que transmite emociones sin excesos, con una humanidad que interpela al espectador. Calderón, además, ha sido una figura clave en la promoción del filme, apelando directamente al público para que asista a las funciones y ayude a sostener su presencia en salas.

PUEDES VER: Cine regional en pausa: 11 películas listas para la pantalla, pero detenidas por el Gobierno

lr.pe

¿Dónde ver 'Nanito'?: disponible hoy en cines

La producción de 'Nanito' se realizó íntegramente en Arequipa, con locaciones reales y un equipo que apostó por contar una historia desde la región hacia el mundo. El proyecto fue seleccionado como una de las siete películas nacionales que buscaron representar al Perú en los prestigiosos Oscar y Goya 2026, una distinción que no solo honra al filme, sino que visibiliza el talento regional.

A pesar del reconocimiento que ha recibido, 'Nanito' enfrenta una realidad dura: los cines le asignaron horarios poco accesibles en su estreno, y aunque el 'boca a boca' ha despertado interés, su permanencia en cartelera corre peligro. Como ha ocurrido con otras producciones regionales, la falta de espacios dignos amenaza con silenciar una historia que merece ser vista. Por ese motivo, Guido Calderón ha invocado al público, recordando que cada entrada vendida puede abrir nuevas funciones y permitir que más personas descubran esta joya cinematográfica.

Actualmente, el largometraje se encuentra disponible en la cartelera de cadenas como Cinemark, Cinépolis y Cineplanet, en esta última con hasta un 50% de descuento en el precio de las entradas a nivel nacional hasta el 28 de septiembre.

