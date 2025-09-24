HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Hospital de Huanta asegura que Magaly Solier está estable tras ser hospitalizada por intoxicación: "Continúa bajo atención"

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el hospital de Huanta confirmó que Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia producto de una intoxicación que sufrió. Además, revelaron cuál es su estado de salud actualmente.

Magaly Solier fue llevada de emergencia al hospital de Huanta. Foto: Composición LR/Captura/Andina
Magaly Solier fue llevada de emergencia al hospital de Huanta. Foto: Composición LR/Captura/Andina

La reconocida actriz peruana Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia la noche del martes 23 de septiembre en el Hospital de Huanta, Ayacucho, luego de sufrir un fuerte cuadro de intoxicación. La noticia fue confirmada por la institución médica a través de un comunicado oficial, en el que se detalló que la artista fue ingresada al área de trauma shock, donde recibió atención especializada inmediata. La salud de la actriz ha generado preocupación tanto entre sus seguidores como en el ámbito artístico nacional, debido a la gravedad del incidente.

En el comunicado emitido en sus redes sociales, el Hospital de Huanta informó que Magaly Solier se encuentra actualmente estable, aunque continúa bajo observación médica constante. Las autoridades del centro de salud recalcaron que su evolución está siendo monitoreada de cerca por el personal médico, y que se le están brindando todos los cuidados necesarios para su recuperación. Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre las causas de la intoxicación, mientras que el entorno de la actriz no ha emitido declaraciones públicas.

TE RECOMENDAMOS

Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD
Comunicado hospital de Huanta sobre Magaly Solier. Foto: Faceboook

Comunicado hospital de Huanta sobre Magaly Solier. Foto: Faceboook

PUEDES VER: Muere Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

lr.pe

Hospital de Huanta revela estado de salud de Magaly Solier

A través de un comunicado oficial, la Unidad Ejecutora Red de Salud Ayacucho Norte informó que la actriz Magaly Solier Romero ingresó al área de Emergencia del Hospital de Apoyo Huanta – Contingencia durante la noche del 23 de septiembre de 2025. Según detallaron, el personal médico la atendió de inmediato, logrando estabilizarla y brindándole el seguimiento correspondiente durante la noche.

"Actualmente, su estado es estable y continúa bajo atención y cuidado integral de nuestro personal de salud", se lee en el documento emitido este miércoles 24 de septiembre. Además, el hospital reafirmó su compromiso de seguir brindando una atención oportuna y de calidad a toda la población.

PUEDES VER: Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotos inéditas: 'Con mis hermosas'

lr.pe

¿Qué pasó con Magaly Solier?

En horas de la noche del martes 23 de septiembre, Magaly Solier fue llevada de emergencia al hospital de Huanta debido a un cuadro de intoxicación. El incidente ocurrió alrededor de las 18:40 horas en su chacra ubicada en la zona de Impao, en Huanta. Fue un vecino quien alertó a los serenos del municipio tras encontrarla en un aparente estado crítico.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Al llegar al lugar, los agentes de Seguridad Ciudadana encontraron a la artista tendida en el suelo y presentando convulsiones severas. “La encontramos tendida en el piso convulsionando producto de la sustancia”, declaró Manuel Valdivia, jefe de Seguridad Ciudadana de Huanta. De inmediato, fue trasladada al Hospital de Apoyo Huanta, donde recibió atención médica especializada. Las circunstancias que rodean el incidente aún no han sido esclarecidas, y hasta el momento no se ha determinado oficialmente qué sustancia habría provocado la intoxicación.

Notas relacionadas
Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

LEER MÁS
Norma Martínez: "El arte es el territorio que nos permite ejercitar nuestra libertad"

Norma Martínez: "El arte es el territorio que nos permite ejercitar nuestra libertad"

LEER MÁS
La única película peruana que ha sido nominada a los Oscar en toda la historia del cine

La única película peruana que ha sido nominada a los Oscar en toda la historia del cine

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

LEER MÁS
Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió la mano en Escocia

Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió la mano en Escocia

LEER MÁS
Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

LEER MÁS
Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

LEER MÁS
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Muere Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Muere Hernán Romero Berrio, destacado actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Espectáculos

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota