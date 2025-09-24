La reconocida actriz peruana Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia la noche del martes 23 de septiembre en el Hospital de Huanta, Ayacucho, luego de sufrir un fuerte cuadro de intoxicación. La noticia fue confirmada por la institución médica a través de un comunicado oficial, en el que se detalló que la artista fue ingresada al área de trauma shock, donde recibió atención especializada inmediata. La salud de la actriz ha generado preocupación tanto entre sus seguidores como en el ámbito artístico nacional, debido a la gravedad del incidente.

En el comunicado emitido en sus redes sociales, el Hospital de Huanta informó que Magaly Solier se encuentra actualmente estable, aunque continúa bajo observación médica constante. Las autoridades del centro de salud recalcaron que su evolución está siendo monitoreada de cerca por el personal médico, y que se le están brindando todos los cuidados necesarios para su recuperación. Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre las causas de la intoxicación, mientras que el entorno de la actriz no ha emitido declaraciones públicas.

TE RECOMENDAMOS Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

Comunicado hospital de Huanta sobre Magaly Solier. Foto: Faceboook

Hospital de Huanta revela estado de salud de Magaly Solier

A través de un comunicado oficial, la Unidad Ejecutora Red de Salud Ayacucho Norte informó que la actriz Magaly Solier Romero ingresó al área de Emergencia del Hospital de Apoyo Huanta – Contingencia durante la noche del 23 de septiembre de 2025. Según detallaron, el personal médico la atendió de inmediato, logrando estabilizarla y brindándole el seguimiento correspondiente durante la noche.

"Actualmente, su estado es estable y continúa bajo atención y cuidado integral de nuestro personal de salud", se lee en el documento emitido este miércoles 24 de septiembre. Además, el hospital reafirmó su compromiso de seguir brindando una atención oportuna y de calidad a toda la población.

¿Qué pasó con Magaly Solier?

En horas de la noche del martes 23 de septiembre, Magaly Solier fue llevada de emergencia al hospital de Huanta debido a un cuadro de intoxicación. El incidente ocurrió alrededor de las 18:40 horas en su chacra ubicada en la zona de Impao, en Huanta. Fue un vecino quien alertó a los serenos del municipio tras encontrarla en un aparente estado crítico.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Al llegar al lugar, los agentes de Seguridad Ciudadana encontraron a la artista tendida en el suelo y presentando convulsiones severas. “La encontramos tendida en el piso convulsionando producto de la sustancia”, declaró Manuel Valdivia, jefe de Seguridad Ciudadana de Huanta. De inmediato, fue trasladada al Hospital de Apoyo Huanta, donde recibió atención médica especializada. Las circunstancias que rodean el incidente aún no han sido esclarecidas, y hasta el momento no se ha determinado oficialmente qué sustancia habría provocado la intoxicación.