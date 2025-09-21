Magaly Medina se hizo presente en el espectáculo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza de 'Hablando Huevadas', que se realizó en la imponente Torre Eiffel, en la ciudad de París. La 'Urraca' cumplió su promesa, y sorprendió a más de uno al aparecer junto a su esposo Alfredo Zambrano en el show que tuvo lugar en la sala Gustave Eiffel.

Como se recuerda, la conductora de 'Magaly TV, La Firme', había recibido semanas atrás la invitación pública de los humoristas para asistir al espectáculo sold out en tierras europeas. Una de las espectadoras del evento logró captar en video cómo la llegada de Medina inmediatamente acaparó miradas y causó la sensación en el público, quienes no dudaron en recibirla con aplausos y gritos de emoción.

Magaly Medina deslumbra en show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

La popular 'Urraca' al notar la reacción de los asistentes procedió a sonreír, enviar algunos besos y alzar la mano en señal de saludo antes de sentarse junto a su esposo. En las imágenes, se observa cómo otros asistentes también aprovecharon el momento para grabar a la conductora con sus teléfonos celulares.

La sorpresiva asistencia de Magaly al show de 'Hablando Huevadas' en París fue muy comentado en redes sociales como TikTok, donde usuarios destacaron la reacción positiva que tuvo su presencia, y el hecho de que la también periodista haya cumplido con su palabra hacia los comediantes.

'Hablando huevadas' logra hazaña en París

Cabe resaltar que, Jorge Luna y Ricardo Mendoza con su videocast 'Hablando Huevadas', realizaron este sábado 20 de septiembre una exitosa presentación con lleno total en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la reconocida Torre Eiffel. Los humoristas se convirtieron en los primeros artistas peruanos en brindar un show en tan popular recinto. Ricardo Mendoza aprovechó la ocasión para anunciar que se convertirá en padre, fruto de su relación con su pareja Katya Mosquera.

