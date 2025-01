Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exfutbolista de Universitario de Deportes, sorprendió al anunciar que congelará sus espermas. La decisión responde a una razón personal vinculada a la planificación familiar, lo cual generó diversos comentarios en Instagram, red social en la cual, el tío de Jefferson Farfán dio la inesperada noticia.

El exjugador, recordado por su destacada trayectoria en el fútbol peruano y su carismática personalidad, se mantiene vigente como empresario y creador de contenido. Ahora, con una vida más enfocada en proyectos personales, Guadalupe explicó que la medida de congelar sus espermas responde a su deseo de no cerrar la puerta a formar una familia en el futuro, especialmente si encuentra a la pareja indicada. "No me gustaría ser egoísta", indicó.

¿Por qué Cuto Guadalupe congelará sus espermas?

En una reciente declaración hecha en sus redes sociales, el exfutbolista explicó los motivos detrás de su decisión, describiéndola como un acto de responsabilidad y previsión. “Estoy pensando a futuro. Ahora estoy soltero, pero si la persona con la que esté más adelante quiere tener un hijo, por eso estoy haciendo esto”, afirmó Cuto Guadalupe, quien se ha caracterizado por ser abierto al hablar sobre temas personales.

Luis Guadalupe, de 47 años, mencionó que esta elección forma parte de una planificación a largo plazo y subrayó que no desea ser egoísta con una posible futura pareja. “Quiero mantener abiertas todas las posibilidades. No cierro las puertas al amor ni a la idea de formar una familia en el momento adecuado”, añadió.

Además, Guadalupe destacó que no toma esta decisión a la ligera y que está plenamente consciente de la importancia de garantizar opciones en su vida personal. "Creo que es algo que yo he querido que así sea y eso es lo importante. Uno nunca le cierra las puertas al amor y más si se trata de poder traer un hijo a este mundo", finalizó el exfutbolista de León de Huánuco.