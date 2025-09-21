Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por aniversario de Hermanos Yaipén. | Foto: Composición LR/Diana Vegas.

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por aniversario de Hermanos Yaipén. | Foto: Composición LR/Diana Vegas.

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto en pleno concierto del aniversario número de 25 de los Hermanos Yaipén, que se realizó este sábado 20 de septiembre en Los Olivos. Durante su presentación con el tema 'Te lo pido de rodillas', Jonathan se quebró y arrodillado hizo una pausa en la canción.

El ambiente se llenó de emoción y nostalgia mientras el público, entre aplausos y voces que coreaban el clásico tema de Los Iracundos. Ante ello, Jhonatan Rojas, visiblemente conmovido, no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba la recordada canción.

Hermanos Yaipén celebró su aniversario número 25

La agrupación Hermanos Yaipén celebró a lo grande sus 25 años, con diversos artistas invitados que hicieron vibrar a todo el público que llegó hasta la explanada del centro comercial Plaza Norte, en Los Olivos. Las agrupaciones que estuvieron fueron: La Bella Luz, Amaranta, Armonía 10, Orquesta Candela, José Luis Rodríguez 'El Puma' y otros más.

¿Qué edad tiene Jonathan Rojas?

Jonathan Rojas es un reconocido cantante peruano de cumbia y balada romántica, nació el 11 de junio de 1989, en la actualidad cuenta con 36 años de edad. Su talento y carisma han brillado en agrupaciones de renombre como Hermanos Yaipén, donde está actualmente, y en la Gran Orquesta Internacional, donde su voz versátil y su presencia escénica han dejado una huella imborrable.

A lo largo de su trayectoria, ha interpretado éxitos que lo han catapultado como uno de los artistas más queridos en la escena musical tropical peruana, ganándose el cariño de una sólida base de seguidores y manteniéndose como una figura relevante en la música del país.