HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Espectáculos

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

Jonathan Rojas se emocionó y rompió en llanto durante el 25.º aniversario de los Hermanos Yaipén. El público presente también fue parte de la emotiva interpretación.

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por aniversario de Hermanos Yaipén.
Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por aniversario de Hermanos Yaipén. | Foto: Composición LR/Diana Vegas.

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto en pleno concierto del aniversario número de 25 de los Hermanos Yaipén, que se realizó este sábado 20 de septiembre en Los Olivos. Durante su presentación con el tema 'Te lo pido de rodillas', Jonathan se quebró y arrodillado hizo una pausa en la canción.

El ambiente se llenó de emoción y nostalgia mientras el público, entre aplausos y voces que coreaban el clásico tema de Los Iracundos. Ante ello, Jhonatan Rojas, visiblemente conmovido, no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba la recordada canción.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Melissa Paredes sorprende al revelar la impensada condición para volver a conducir 'América hoy'

lr.pe

Hermanos Yaipén celebró su aniversario número 25

La agrupación Hermanos Yaipén celebró a lo grande sus 25 años, con diversos artistas invitados que hicieron vibrar a todo el público que llegó hasta la explanada del centro comercial Plaza Norte, en Los Olivos. Las agrupaciones que estuvieron fueron: La Bella Luz, Amaranta, Armonía 10, Orquesta Candela, José Luis Rodríguez 'El Puma' y otros más.

PUEDES VER: Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él responde: "Hay que respetar"

lr.pe

¿Qué edad tiene Jonathan Rojas?

Jonathan Rojas es un reconocido cantante peruano de cumbia y balada romántica, nació el 11 de junio de 1989, en la actualidad cuenta con 36 años de edad. Su talento y carisma han brillado en agrupaciones de renombre como Hermanos Yaipén, donde está actualmente, y en la Gran Orquesta Internacional, donde su voz versátil y su presencia escénica han dejado una huella imborrable.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

A lo largo de su trayectoria, ha interpretado éxitos que lo han catapultado como uno de los artistas más queridos en la escena musical tropical peruana, ganándose el cariño de una sólida base de seguidores y manteniéndose como una figura relevante en la música del país.

Notas relacionadas
Conciertos en Lima este fin de semana: entradas, fecha y lugar para Salsa Lima Festival, Hermanos Yaipén y Sonido 2000

Conciertos en Lima este fin de semana: entradas, fecha y lugar para Salsa Lima Festival, Hermanos Yaipén y Sonido 2000

LEER MÁS
Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén por bromas sobre Karla Tarazona: “Nunca más toques a mi esposa”

Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén por bromas sobre Karla Tarazona: “Nunca más toques a mi esposa”

LEER MÁS
Hermanos Yaipén celebrará sus 25 años con ‘El Puma’ Rodríguez, Armonía 10, La Bella Luz y más artistas reconocidos

Hermanos Yaipén celebrará sus 25 años con ‘El Puma’ Rodríguez, Armonía 10, La Bella Luz y más artistas reconocidos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

LEER MÁS
Dilbert Aguilar hace fuerte confesión tras ser visto trabajando en silla de ruedas: “No puedo dejar de cumplir”

Dilbert Aguilar hace fuerte confesión tras ser visto trabajando en silla de ruedas: “No puedo dejar de cumplir”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

LEER MÁS
Daddy Yankee causa furor en el Barrio Chino tras probar la sazón de un chifa en Lima: "Perú es clave"

Daddy Yankee causa furor en el Barrio Chino tras probar la sazón de un chifa en Lima: "Perú es clave"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

SUNARP amplía la presentación electrónica para títulos COFOPRI: así puedes agilizar la formalización de tu predio en 2025

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

La dura respuesta de Eddie Fleischman al ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Lamento ver a un jugador resentido”

Espectáculos

Estefano Balarín, exchico reality de 'Esto es guerra', denuncia haber sufrido abuso sexual en importante certamen de belleza internacional

Actor argentino, protagonista de novelas peruanas, sorprende al revelar que Maju Mantilla es su crush y la llena de elogios: "Bellísima"

Magaly Medina atiende show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la Torre Eiffel y causa sensación del público

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

Marcha de la Generación Z: PNP no reconoce ataque a manifestantes con perdigones

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota