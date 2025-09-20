Carlos ‘Tomate’ Barraza usó sus redes sociales para expresar el orgullo que siente por sus hijas y reflexionó sobre los logros de su hija Gaela Barraza a tan corta edad. | Foto: Composición LR/ Instagram de 'Tomate' Barraza/ Instagram de Gaela Barraza

Carlos ‘Tomate’ Barraza usó sus redes sociales para expresar el orgullo que siente por sus hijas y reflexionó sobre los logros de su hija Gaela Barraza a tan corta edad. | Foto: Composición LR/ Instagram de 'Tomate' Barraza/ Instagram de Gaela Barraza

A través de sus redes sociales, Carlos ‘Tomate’ Barraza compartió un emotivo mensaje en el que expresó lo orgulloso que se siente de sus hijas y lo afortunado que es de ser padre. “Dios me premió con dos tesoros maravillosos que son mi fortaleza y todo en mi vida. Hasta mi último aliento daré todo por ellas”, escribió, con evidente emoción.

El conductor de televisión peruano señaló que “daría todo por ellas” y que le causaba mucha ilusión verlas crecer. En ese momento, recordó lo que su hija Gaela Barraza estaba viviendo y logrando. “La veo haciendo cosas que nunca pensé que podía llegar a hacer. Es tan disciplinada, es tan responsable. Me llena de orgullo y me llena de felicidad”, comentó con la voz entrecortada.

¿Qué dijo 'Tomate' Barraza sobre su hija Gaela?

El popular ‘Tomate’ Barraza expresó el profundo regocijo que siente por haber criado a una hija como Gaela. “¡Qué hija tan maravillosa tengo! Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. No me importa que me digan llorón”, declaró. Asimismo, se refirió a Emiliana, hija de Vanessa López. “Ella canta, baila. Es divina y nunca voy a dejar de decir ‘gracias, Dios mío’ por regalarme estas hijas tan hermosas”, agregó.

Finalmente, Carlos Barraza reflexionó sobre el rol de ser padre y dirigió un consejo a quienes sienten que se han distanciado de sus hijos. “Conversen con sus hijos, no los abandonen. Nos necesitan, y nosotros también los necesitamos a ellos”, finalizó.