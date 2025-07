‘La noche dorada’ se realizará este sábado 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja y no solo promete combates entre creadores de contenido, sino también una potente cartelera musical en vivo. Artistas como 'Tomate' Barraza en la casa, la banda de punk rock 6 Voltios y el cantante y productor A.CHAL encenderán el escenario y convertirán el evento en una verdadera fiesta de música y cultura. El espectáculo comenzará a las 3:00 p. m. (hora peruana) y podrá verse en vivo a través del canal de Kick de ElZeein, organizador del evento.

Además de las presentaciones musicales, el evento principal serán los enfrentamientos entre algunas de las figuras más influyentes del mundo digital, con entrenamiento profesional y una producción de alto nivel. Entre las peleas confirmadas destacan el esperado duelo entre el rapero Dafonseka y el streamer Fanodric, así como los combates Kingteka vs. Smash, Cristorata vs. Cañita, Glogloking vs. Shadoune y el enfrentamiento femenino entre las tiktokers Zully y La Pinky.

¿Qué artistas estarán en 'La noche dorada 2025'?

Además de los combates entre creadores de contenido, ‘La noche dorada 2025’ ofrecerá un show musical de alto nivel con la participación de reconocidos artistas peruanos e internacionales. Entre los invitados destaca 'Tomate' Barraza y su orquesta, quienes encenderán el escenario con salsa en vivo y sabor criollo.

También se presentará la icónica banda peruana de punk rock 6 Voltios y el cantante, compositor y productor A.CHAL, artista peruano radicado en Estados Unidos que ha colaborado con figuras internacionales como Rosalía, Jennifer López y Nicky Jam.

Su más reciente éxito, ‘Chuco’, es una colaboración con Los Mirlos, que vienen de triunfar en Coachella, y Kayfex, reconocido DJ por fusionar la música electrónica con sonidos e instrumentos autóctonos del Perú. Esta combinación musical promete hacer de la velada un espectáculo completo que une deporte, cultura y entretenimiento.

¿Quiénes pelearán en la noche dorada 2025?

Uno de los combates más esperados de la noche será el enfrentamiento entre el rapero y youtuber Dafonseka y el creador de contenido futbolístico Fanodric. Ambos han mostrado en redes sociales su preparación física y mental para el evento.

Durante un encuentro previo titulado ‘La charla dorada’, intercambiaron fuertes declaraciones. Fanodric minimizó la trayectoria del rapero al decir: “¿10 años? Hace unos cuantos que no sé de ti…”, mientras que Dafonseka respondió con su característico estilo: “Le voy a pegar a un seguidor como dije la última vez, eso va a pasar el día sábado”, dejando clara su confianza en la pelea.

La velada también contará con otros enfrentamientos de alto nivel. Entre ellos, destaca el duelo internacional entre el streamer Glogloking y su par francés Shadoune, así como el combate femenino entre Zully, representante peruana, y la cantante y streamer argentina La Pinky. En el ámbito gamer, se enfrentarán Smash vs. Kingteka, dos referentes del Dota 2 en Perú. Finalmente, la pelea estelar estará a cargo de Cristorata vs. Cañita, dos de los streamers más populares del país, quienes han generado gran expectativa al anunciar que pelearán sin casco.

¿Dónde ver 'La noche dorada 2025'?

La primera edición de 'La noche dorada' se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós y podrá verse en vivo a través de streaming. Los fanáticos del boxeo y del contenido digital podrán seguir la transmisión completa mediante el canal de ElZeein en Kick.

Según Teleticket, el evento está programado para iniciar a las 3:00 p. m. e incluirá una cobertura integral que contará con previas, alfombra roja y los combates más esperados de la noche. Se estima que La noche dorada podría extenderse por aproximadamente seis horas, ofreciendo una experiencia completa tanto para el público presencial como para quienes lo sigan por streaming.