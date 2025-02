Tras una disputa legal, finalmente Daddy Yankee y Mireddys González han oficializado su divorcio, cerrando un capítulo de casi tres décadas de amor y complicidad. La separación se formalizó en una reunión virtual con sus abogados, aunque aún queda pendiente una audiencia para la división de su patrimonio.

La separación se llevó a cabo mediante una audiencia virtual, donde se acordó la “ruptura irreparable” de su matrimonio. La información fue divulgada por el locutor puertorriqueño Molusco, quien aseguró que ahora ambos entran en el proceso de división de bienes acumulados durante su relación.

Todos los detalles de su divorcio

“Daddy Yankee y Mireddys González quedaron hoy oficialmente divorciados mediante audiencia virtual tras 30 años de unión, por ‘ruptura irreparable’ como causa. Ahora ambos entran al proceso de división de bienes", escribió el locutor ‘Molusco’ en su cuenta de Instagram para dar a conocer esta noticia.

Se cree que la división de bienes será un proceso complicado. Asimismo, a medida que avancen en este proceso, se espera que ambos encuentren la manera de mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

¿Qué dijo la expareja de Daddy Yankee tras la noticia?

A pesar de la polémica situación, Mireddys González ha optado por no emitir declaraciones públicas sobre el divorcio. No obstante, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que refleja su estado emocional.

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que hoy soy”, se lee en la publicación.