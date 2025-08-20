HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Daddy Yankee regresa a la música con el nuevo nombre de ‘DY’ para no pagar regalías a su exesposa

El icónico artista puertorriqueño Daddy Yankee, ahora conocido como DY, regresa a la industria musical tras su retiro en 2022. Su participación en la Semana Billboard de la Música Latina 2025 en Miami marca un nuevo capítulo en su carrera.

Daddy Yankee y Mireddys Gonzales estuvieron juntos durante 30 años. En 2024 anunciaron su divorcio. Foto: Composición LR/Instagram.
Daddy Yankee y Mireddys Gonzales estuvieron juntos durante 30 años. En 2024 anunciaron su divorcio. Foto: Composición LR/Instagram.

Después de más de 30 años en la escena musical, Daddy Yankee, conocido como el 'Rey del reguetón' se prepara para compartir su historia y reflexionar sobre su evolución artística en un panel titulado ‘El poder de la reinvención’. Este evento se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en Miami Beach, donde se espera que DY inspire a nuevas generaciones de artistas y fanáticos.

El regreso de DY no solo representa un retorno a los escenarios, sino también una nueva era en su vida personal y profesional, tras su reciente divorcio. Con su nuevo sencillo ‘Sonríele’, el artista busca redefinir su legado y continuar su camino en la música.

PUEDES VER: Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa por $12 millones: “Es una profunda traición a la confianza”

lr.pe

Daddy Yankee ahora es DY

El cambio de nombre de Daddy Yankee a DY no es una estrategia de marketing, sino una decisión personal que busca evitar regalías a su exesposa Mireddys Gonzales tras su divorcio. Este cambio simboliza una nueva etapa en su vida, donde el artista se enfoca en su música y en su crecimiento personal. Con el lanzamiento de ‘Sonríele’, DY busca conectar con su audiencia de una manera fresca y renovada.

PUEDES VER: ‘Daddy Yankee’ postuló para estudiar Agronomía en Perú y no logró vacante: la historia completa

lr.pe

¿Dónde será el esperado regreso de Daddy Yankee a los escenarios?

El retorno de Daddy Yankee será en la Semana Billboard de la Música Latina 2025. El evento es considerado como el más importante de la industria de la música en español. Este año, el teatro Fillmore Miami Beach será el escenario donde DY compartirá su experiencia y reflexiones sobre su carrera.

Leila Cobo, directora de contenido latino de Billboard, destacó la relevancia de su regreso, afirmando que "su camino de reinvención no solo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos".

El evento contará con la presencia de destacados artistas como Pablo Alborán, Silvana Estrada, Anuel AA, y muchos más. Este evento no solo celebra el regreso de DY, sino también la rica diversidad de la música latina y su impacto en la industria global.

