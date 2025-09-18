HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Angie Chávez estalla contra ‘América Hoy’ en medio de polémica con Paula Arias: “No me dejaron hablar”

La ex integrante de Son Tentación aseguró que fue emboscada y volvió a señalar que, tras casi nueve años en la agrupación, nunca recibió la indemnización que le correspondía.

La salsera dio detalles de cómo fue el trato que recibió en el magazine. Foto: Composición LR
La salsera dio detalles de cómo fue el trato que recibió en el magazine. Foto: Composición LR

El escándalo en torno a Son Tentación no se detiene. Angie Chávez, una de las voces más recordadas de la agrupación, rompió su silencio y reveló que en su visita a América Hoy se sintió acorralada y sin oportunidad de dar su versión. Además, volvió a señalar que la líder de la orquesta nunca le pagó una indemnización.

La salsera, quien fue invitada al programa de América Televisión, contó que esperaba un espacio imparcial para explicar su situación. Sin embargo, terminó envuelta en un ambiente hostil que incluso derivó en una discusión con Janet Barbosa, una de las conductoras del magazine.

Expareja de Hugo García lanza fuertes comentarios contra Isabella Ladera por relación con exchico reality: "Fui su amiga y no tuvo códigos"

Angie Chávez acusa a ‘América Hoy’ de emboscarla

En entrevista con Samuel Suárez para Instarándula, la cantante relató que la experiencia en el set fue muy distinta a lo que imaginaba y que nunca le dieron el espacio suficiente para explicar su posición.

“Sí, me arrepiento porque creí que iba a ser una tribuna un poco más imparcial o que me iban a dejar explayarme, hablar; ni siquiera me dejaron explicar. Así que fue un error, pero ya”, comentó incómoda.

Ethel Pozo corrige a Edson Dávila por intentar opinar sobre Maju Mantilla: "No está en la pauta"

La artista aseguró que, a pesar de intentar mostrar pruebas para sustentar su versión, los conductores la ignoraron. “Por supuesto. Si tú lo sentiste estando afuera, imagínate yo (…) Ni siquiera me tomaron importancia cuando dije: ¡Acá tengo las pruebas! Pero ellos siguieron hablando”, agregó indignada.

Angie Chávez tiene acalorada discusión con Janet Barbosa

Durante la emisión del programa matutino, la incomodidad creció cuando Janet Barboza le dijo en vivo a Chávez que debía ser “agradecida” por haber pasado por las filas de Son Tentación. El comentario desencadenó una discusión en la que la cantante insistió en que no le permitieron defenderse.

En esa misma línea, recordó la razón de su distanciamiento con Paula Arias. Según relató, tras casi nueve años en la agrupación nunca recibió la indemnización que le correspondía.

¿Qué dijo la líder de Son Tentación sobre las declaraciones de sus exintegrantes?

La polémica en torno a los temas financieros dentro de la agrupación volvió a encenderse tras las declaraciones de Paula Arias, líder del grupo, quien salió en América Hoy para aclarar las acusaciones sobre supuestas deudas a exintegrantes. Ante la insistencia de la conductora Janet Barboza, Arias fue tajante al responder sobre el caso específico de Kate Candela: “Son Tentación no le debe nada, fue el concepto firmado en su momento”.

Paula Arias precisó que, durante los primeros años de 'Son Tentación', la agrupación aún no contaba con planilla formal, por lo que los pagos se realizaban únicamente por el tiempo en que el grupo estaba constituido formalmente como empresa. Esto, según la cantante, explica por qué ciertos periodos previos al registro formal no se incluyeron dentro de los pagos. “Yo soy consciente que, durante los años en los que se formó 'Son Tentación', ya estaban conmigo Angie Chávez, Kate Candela, Su Rabanal, Yahaira Plasencia… y siempre fui clara en mis declaraciones”, comentó.

