Espectáculos

Paula Arias asegura que todo está saldado con Kate Candela tras polémica por pagos: "Son Tentación no le debe nada"

Paula Arias aclara la polémica con Kate Candela y asegura que 'Son Tentación' cumplió con los pagos.

Paula Arias revela pagos a ex integrantes de 'Son tentación'. Foto:Composición LR/Captura.
Paula Arias revela pagos a ex integrantes de 'Son tentación'. Foto:Composición LR/Captura.

La polémica en torno a Paula Arias y su agrupación femenina 'Son Tentación' ha tomado gran relevancia en los últimos días, luego de que se generaran comentarios y especulaciones sobre presuntos pagos pendientes a sus exintegrantes. Entre los nombres más mencionados estuvo el de Kate Candela, quien en reiteradas ocasiones dejó entrever que no se había cumplido con ciertos acuerdos económicos. Frente a esta situación, Paula Arias decidió poner punto final a la controversia y se presentó como invitada en el programa ‘América hoy', donde expuso su verdad.

Desde el inicio de la entrevista, la salsera reconoció que formar y consolidar Son Tentación fue un proceso largo, difícil y lleno de sacrificios. “En el contrato que ella firmó, sí se liquidó, pero claro, fue con muchos años de diferencia. Se puede revisar en los registros de declaraciones cómo empezó todo y cuánto me demoré en formar Son Tentación. Obviamente, en ese proceso de estabilizar y formalizar la agrupación, me tomó bastante tiempo, años”, explicó Arias.

¿Qué dijo Paula Arias acerca del paso que se realizó a sus ex integrantes?

Ante la insistencia de la conductora Janet Barboza, quien le preguntó directamente si le debía algo a Kate Candela, Arias fue tajante y respondió con seguridad: “Son Tentación no le debe nada, fue el concepto firmado en su momento”. Su declaración desató diversas reacciones en el set, pues con ello buscaba zanjar definitivamente las acusaciones y dejar en claro que todos los compromisos fueron cumplidos.

Por su parte, Ethel Pozo quiso ahondar en el tema y consultó a la artista sobre los años en que se dio la supuesta deuda. Paula Arias recordó que durante esa etapa de formación y esfuerzo continuo, la agrupación contaba con talentos que luego se convertirían en figuras reconocidas de la música nacional. “Yo soy consciente que, durante los años en los que se formó Son Tentación, ya estaban conmigo Angie Chávez, Kate Candela, Su Rabanal, Yahaira Plasencia… y siempre fui clara en mis declaraciones”, comentó.

La cantante enfatizó que, pese a las dificultades económicas y los retos de sacar adelante un proyecto tan ambicioso, nunca dejó de ser transparente con sus integrantes y que, al contrario de lo que se especula, cumplió con cada una de ellas en el marco de lo firmado. Con voz firme, recalcó que el esfuerzo invertido en la agrupación le permitió no solo cumplir con sus obligaciones, sino también convertir a Son Tentación en una de las orquestas femeninas más exitosas del país.

