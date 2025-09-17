HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina sorprende al reaparecer en público con su hijo Gianmarco Mendoza por emotivo evento familiar

La conductora de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina, fue vista junto a su hijo, Gianmarco Mendoza, en una reunión familiar. Las imágenes inéditas fueron difundidas por un periodista de espectáculos en un pódcast.

Magaly Medina y su hijo Gianmarco no se muestran juntos en redes con regularidad. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
En un hecho poco común, Magaly Medina volvió a captar la atención del público, esta vez por motivos personales. La conductora de televisión apareció en imágenes exclusivas junto a su hijo, Gianmarco Mendoza, quien ha mantenido una vida privada, alejada de las cámaras y la atención mediática que rodea constantemente a su madre.

El emotivo reencuentro tuvo lugar en Lima durante el pasado fin de semana, en lo que fue descrito como una celebración familiar íntima. Las fotografías fueron reveladas por el periodista Jhon Cano, en su programa podcast 'Eso háblalo', donde también ofreció detalles inéditos sobre la aparición de Magaly Medina y su hijo, hecho que sorprendió a seguidores y medios.

PUEDES VER: Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: 'Maju, era dar celos, no risa'

Magaly Medina se reencuentra con su hijo por importante motivo

La figura televisiva se dejó ver sonriente junto a Gianmarco Mendoza, su hermano Jimmy y un sobrino, en un ambiente familiar reservado y cargado de simbolismo. El motivo fue la celebración por el onomástico de la madre de la conductora de televisión, quien estaría cumpliendo 88 años. Esta fue una ocasión especial para la familia, y una de las pocas veces en que el hijo de Magaly Medina accede a compartir un espacio público con ella.

El periodista Jhon Cano fue quien hizo públicas las imágenes, las cuales rápidamente circularon en redes sociales y portales de noticias. En ellas se observa a la conductora en un ambiente relajado, posando junto a sus seres queridos. “Fue una reunión familiar significativa”, comentó Cano durante la emisión de su programa, haciendo hincapié en lo inusual de ver a Gianmarco en público.

Las imágenes del encuentro no tardaron en generar comentarios y reacciones entre los seguidores de la conductora, quienes resaltaron la faceta poco antes vista en Magaly Medina. Para muchos, verla acompañada de su hijo en una celebración familiar representa una nueva faceta de la periodista, más allá de su conocida labor en la televisión de espectáculos.

PUEDES VER: Magaly Medina sorprende al afirmar que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven juntos tras supuesta infidelidad: 'Puede pasar cualquier cosa'

La discreta vida de Gianmarco Mendoza, el hijo de Magaly Medina

Gianmarco Mendoza, único hijo de Magaly Medina, ha mantenido desde siempre una postura reservada frente a los medios. A diferencia de su madre, quien ha forjado una carrera mediática de alto perfil en la televisión peruana, Gianmarco ha optado por un bajo perfil, alejado de entrevistas, redes sociales y apariciones públicas.

Esta elección de vida ha convertido cualquier imagen de él en un evento noticioso. La última vez que se le vio públicamente junto a Magaly Medina y su hijo fue hace varios años, lo que hace de este reciente encuentro una muestra clara del fuerte vínculo familiar que mantienen, pese a la exposición mediática que rodea a la periodista.

