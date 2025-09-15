Dayanita reveló que agredió a un vendedor ambulante en el Jirón de Unión, luego de que este la llamara por su nombre real mientras paseaba con amigos y su novio, Miguel Moreno, el ‘Maluma peruano’ por el Centro de Lima. Durante su participación en el ‘El valor de la verdad’, la actriz cómica relató cómo comenzó el incidente.

“¿Te peleaste en la calle porque te llamaron Max?”, le preguntó Beto Ortiz. Dayanita admitió que sí y explicó que es algo que le ocurre con frecuencia, ya que muchas personas conocen su nombre real debido a que su DNI circula en las redes sociales.

Dayanita encara a ambulante que la llamó por su nombre real

La influencer relató que un ambulante le gritó por su nombre real, a lo que ella decidió darse media vuelta e ir a encararlo. “Esperan a que me aleje media cuadra y me gritan ‘Oh, Max’. Yo digo ¿Qué? Espérenme, ahorita vengo les digo a mis amigos y mi novio me acompaño”, contó Dayanita en un comienzo.

“¿Qué quieres?, le digo, ¿Para qué me llamas? Te escuche bien claro a ti. ¿Porque esperas que me retire? Yo si te lo digo en la cara. Primero y última, le dije. Le metí un cachetadon y le advertí: ‘atrévete a tocarme’. Entonces me retiré y él me dice: ‘No, disculpa, Dayanita’”, afirmó la humorista de 27 años.

Posteriormente, recordó que, en Gamarra le ocurrió una situación similar mientras compraba ropa y tampoco dudó en enfrentar a un vendedor. “Voy y le digo aprende a ser hombre le digo, te crees pende..”, afirmó, recibiendo incluso las felicitaciones de Beto Ortiz por hacerse respetar.

Dayanita ganó S/15.000 tras responder 15 preguntas con la verdad

Dayanita se llevó a casa S/15.000 tras anunciar su retiro del programa antes de que Beto Ortiz formulara la pregunta 16 en ‘El valor de la verdad’. La última pregunta que contestó, sobre no haber perdonado a su padre debido a la difícil niñez que vivió con él, la afectó emocionalmente.

Durante su participación, también contó que su expareja, el cómico ‘Topito’ no la oficializaba como pareja por sus hijos y que ambos se agredían. Además, contó que mantiene económicamente a su hermano, su hijo y la pareja de este, y que incluso él agrede a su madre.