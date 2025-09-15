HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Dayanita revela que agredió a transeúnte en el Centro de Lima tras llamarla por su nombre real: “Yo sí te lo digo en la cara”

Actriz cómica Dayanita contó en 'El valor de la verdad' que no soportó que un vendedor ambulante gritará su nombre en pleno Jirón de la Unión mientras paseaba con su pareja y amigas.

Dayanita terminó ganando S/15.000 durante su paso en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana.
Dayanita terminó ganando S/15.000 durante su paso en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana.

Dayanita reveló que agredió a un vendedor ambulante en el Jirón de Unión, luego de que este la llamara por su nombre real mientras paseaba con amigos y su novio, Miguel Moreno, el ‘Maluma peruano’ por el Centro de Lima. Durante su participación en el ‘El valor de la verdad’, la actriz cómica relató cómo comenzó el incidente.

“¿Te peleaste en la calle porque te llamaron Max?”, le preguntó Beto Ortiz. Dayanita admitió que sí y explicó que es algo que le ocurre con frecuencia, ya que muchas personas conocen su nombre real debido a que su DNI circula en las redes sociales.

PUEDES VER: Dayanita habla por primera vez de su hermano, admite que lo mantiene y Beto Ortiz la confronta: "Vividor y vago"

lr.pe

Dayanita encara a ambulante que la llamó por su nombre real

La influencer relató que un ambulante le gritó por su nombre real, a lo que ella decidió darse media vuelta e ir a encararlo. “Esperan a que me aleje media cuadra y me gritan ‘Oh, Max’. Yo digo ¿Qué? Espérenme, ahorita vengo les digo a mis amigos y mi novio me acompaño”, contó Dayanita en un comienzo.  

“¿Qué quieres?, le digo, ¿Para qué me llamas? Te escuche bien claro a ti. ¿Porque esperas que me retire? Yo si te lo digo en la cara. Primero y última, le dije. Le metí un cachetadon y le advertí: ‘atrévete a tocarme’. Entonces me retiré y él me dice: ‘No, disculpa, Dayanita’”, afirmó la humorista de 27 años.

Posteriormente, recordó que, en Gamarra le ocurrió una situación similar mientras compraba ropa y tampoco dudó en enfrentar a un vendedor. “Voy y le digo aprende a ser hombre le digo, te crees pende..”, afirmó, recibiendo incluso las felicitaciones de Beto Ortiz por hacerse respetar.

PUEDES VER: Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

lr.pe

Dayanita ganó S/15.000 tras responder 15 preguntas con la verdad

Dayanita se llevó a casa S/15.000 tras anunciar su retiro del programa antes de que Beto Ortiz formulara la pregunta 16 en ‘El valor de la verdad’. La última pregunta que contestó, sobre no haber perdonado a su padre debido a la difícil niñez que vivió con él, la afectó emocionalmente.

Durante su participación, también contó que su expareja, el cómico ‘Topito’ no la oficializaba como pareja por sus hijos y que ambos se agredían. Además, contó que mantiene económicamente a su hermano, su hijo y la pareja de este, y que incluso él agrede a su madre.

Notas relacionadas
Dayanita habla por primera vez de su hermano, admite que lo mantiene y Beto Ortiz la confronta: "Vividor y vago"

Dayanita habla por primera vez de su hermano, admite que lo mantiene y Beto Ortiz la confronta: "Vividor y vago"

LEER MÁS
Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

LEER MÁS
¿Qué preguntas que Dayanita responderá en 'El valor de la verdad'?

¿Qué preguntas que Dayanita responderá en 'El valor de la verdad'?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

LEER MÁS
Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

LEER MÁS
Maju Mantilla niega que le haya sido infiel a Gustavo Salcedo con productor de Latina: “No hablen de cosas que no son ciertas”

Maju Mantilla niega que le haya sido infiel a Gustavo Salcedo con productor de Latina: “No hablen de cosas que no son ciertas”

LEER MÁS
Christian Rivero se quiebra en vivo con valiente historia de un niño en la Teletón: "Es un luchador"

Christian Rivero se quiebra en vivo con valiente historia de un niño en la Teletón: "Es un luchador"

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, dónde será y cuándo comprar entradas para su concierto en el Arena 1

Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, dónde será y cuándo comprar entradas para su concierto en el Arena 1

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Entretenimiento

Dayanita en ‘El valor de la verdad’: dónde ver gratis las confesiones de la polémica actriz cómica

Alejandro Sanz en Lima 2026: precio de entradas y cómo comprarlas por Teleticket

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cuándo comprar entradas para su concierto

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota