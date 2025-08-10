HOYSuscripcion LR Focus

María Pía Copello revela cuántas personas trabajan en la creación de sus videos y sorprende a conductores de 'Good Time'

¡Los dejó en shock! Por primera vez, María Pía Copello se animó a revelar la cantidad de personas que hay detrás de la creación de sus videos virales, desatando el asombro de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe'.

María Pía Copello sorprendió al revelar la gran cantidad de personas que trabajan en sus videos. Foto: Composición LR/captura/YouTube
María Pía Copello sorprendió al revelar la gran cantidad de personas que trabajan en sus videos. Foto: Composición LR/captura/YouTube

Durante su visita al programa 'Good Time', María Pía Copello sorprendió a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe al detallar el tamaño de su equipo de trabajo para redes sociales. La presentadora explicó que, aunque muchos piensen que grabar videos es sencillo, su producción sigue estándares profesionales impuestos por las marcas.

Copello señaló que cada publicación en Instagram y TikTok pasa por un proceso creativo y técnico en el que intervienen múltiples especialistas. Desde la concepción de la idea hasta la edición final, cada paso está planificado para cumplir con las exigencias comerciales y mantener un alto nivel de calidad.

¿Cuántas personas trabajan para María Pía Copello en la creación de sus videos?

La conductora reveló que su equipo está formado por diez profesionales. Entre ellos se encuentran:

  • Un estilista
  • Un maquillador
  • Un peinador
  • Un productor
  • Un director
  • Dos creativos
  • Dos filmmakers
  • Un editor

“Para mí es fundamental que estén los creativos, el director, el productor, alguien que vea el styling”, comentó durante la entrevista. También explicó que las marcas suelen ser muy específicas con sus requerimientos. Desde los colores permitidos en el vestuario hasta el tipo de atuendo, cada detalle debe alinearse con el brief que recibe.

María Pía Copello en 'Good Time'

María Pía Copello en 'Good Time'

“Hay marcas que te dicen: ‘No te puedes vestir con estos colores, tienen que ser estos’. Cada vez te exigen más”, afirmó Copello. Por eso, delega la elección del vestuario a su equipo especializado para evitar errores y cumplir con las expectativas de los clientes.

La magnitud de su equipo provocó bromas entre los conductores de 'Good Time'. Mario Irivarren llegó a decir que ni Steven Spielberg tuvo tantas personas trabajando con él y que James Cameron grabó Avatar con menos personal. María Pía Copello tomó con humor las comparaciones y destacó que el trabajo en equipo es clave para el éxito de sus videos en Instagram y TikTok.

