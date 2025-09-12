La renuncia de Nathaly Julca, reconocida por ser la voz en off de los emblemáticos ampays en 'Magaly TV, la firme', generó revuelo en redes sociales y alimentó especulaciones sobre un supuesto conflicto interno en la producción. La periodista, en declaraciones exclusivas a La República, afirmó que su salida fue debido a que el “ambiente no era saludable”, aunque descartó haber tenido un enfrentamiento directo con Magaly Medina.

Días después del anuncio, la figura principal del programa de espectáculos rompió su silencio y se pronunció al respecto en una entrevista con Infobae, donde dejó clara su postura. Con declaraciones contundentes, Medina restó importancia a la renuncia y reiteró que su programa ha superado numerosas salidas de personal a lo largo de los años sin que ello afecte su continuidad.

Magaly Medina habla por primera vez sobre la renuncia de Nathaly Julca

“Yo no le doy importancia. Mira, en los muchísimos años que lleva 'Magaly TV, la firme', han pasado muchísimos reporteros, editores, camarógrafos por mi programa. No se me está yendo el productor, está renunciando una reportera más. ¿Por qué lo hace? Sus motivos tendrá”, declaró Magaly Medina para el medio Infobae al ser consultada sobre la salida de Nathaly Julca.

La conductora enfatizó que su equipo ha tenido una rotación constante a lo largo del tiempo y que la estructura del programa no depende de una sola persona, más allá de ella misma. "El programa se llama 'Magaly TV, la firme', desde un inicio. Discúlpame la falta de modestia, pero la única imprescindible en ese programa soy yo", remarcó.

Magaly Medina recuerda renuncias de sus reporteros

Lejos de mostrarse preocupada, Magaly Medina recordó que su programa ha atravesado situaciones similares en el pasado, incluso de mayor magnitud. “Una vez se me fueron, creo que 15 reporteros, más camarógrafos y editores, y el programa no paró. Lo hice yo sola”, señaló.

La conductora también explicó que 'Magaly TV, la firme' funciona como una especie de “escuelita”, donde numerosos profesionales del periodismo han iniciado su carrera. “Muchos reporteros han entrado y han salido. El programa va a seguir funcionando. No es un ancla, no es alguien que se haya ido y digamos: ‘¡Wow! ¿Ahora qué hacemos?’”, añadió.

Aseguró que quienes no se sientan cómodos o no estén produciendo como se espera, tienen las puertas abiertas para retirarse. “El que se quiere ir, se va. El que no se siente cómodo, se va. No será ni el primer reportero ni la primera reportera que se vaya”, puntualizó la presentadora.

"Tienes que aprender a defenderte": Magaly Medina sobre posible mal ambiente en su programa

Consultada sobre los rumores de un posible entorno laboral hostil, la periodista minimizó las acusaciones y consideró que la televisión es, por naturaleza, un espacio competitivo. “Si tú te metes en una selva que es la televisión, seas hombre o mujer, tienes que aprender a lidiar con todo eso”, afirmó Magaly Medina.

Medina fue enfática al señalar que no puede intervenir en disputas personales que surjan fuera del ámbito laboral. “Los problemas que los reporteros puedan tener entre ellos de la puerta del canal hacia afuera, eso es problema de ellos. Tienen que resolverlo entre ellos”, sostuvo.

Asimismo, criticó el uso de redes sociales por parte de algunos periodistas, a quienes acusó de generar conflictos innecesarios por rivalidades externas. “Ahora que casi todos los periodistas quieren hacer redes sociales, comienzan las competencias que no saben manejar fuera de su trabajo como reporteros”, declaró la conductora de 'Magaly TV, la firme'.