HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Magaly Medina minimiza renuncia definitiva de su reportera, la voz de los 'ampays', a su programa: "La única imprescindible soy yo"

¡Duro mensaje! Fiel a su estilo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' respondió a las declaraciones de Nathaly Julca, exreportera y voz en off de los ampays, quien denunció un ambiente laboral poco saludable en el programa.

Magaly Medina restó importancia a renuncia de Nathaly Julca. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Magaly Medina restó importancia a renuncia de Nathaly Julca. Foto: Composición LR/Captura/ATV

La renuncia de Nathaly Julca, reconocida por ser la voz en off de los emblemáticos ampays en 'Magaly TV, la firme', generó revuelo en redes sociales y alimentó especulaciones sobre un supuesto conflicto interno en la producción. La periodista, en declaraciones exclusivas a La República, afirmó que su salida fue debido a que el “ambiente no era saludable”, aunque descartó haber tenido un enfrentamiento directo con Magaly Medina.

Días después del anuncio, la figura principal del programa de espectáculos rompió su silencio y se pronunció al respecto en una entrevista con Infobae, donde dejó clara su postura. Con declaraciones contundentes, Medina restó importancia a la renuncia y reiteró que su programa ha superado numerosas salidas de personal a lo largo de los años sin que ello afecte su continuidad.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Magaly Medina revela detalle en la convivencia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tras vinculación con productor: 'No nos mientas'

lr.pe

Magaly Medina habla por primera vez sobre la renuncia de Nathaly Julca

“Yo no le doy importancia. Mira, en los muchísimos años que lleva 'Magaly TV, la firme', han pasado muchísimos reporteros, editores, camarógrafos por mi programa. No se me está yendo el productor, está renunciando una reportera más. ¿Por qué lo hace? Sus motivos tendrá”, declaró Magaly Medina para el medio Infobae al ser consultada sobre la salida de Nathaly Julca.

La conductora enfatizó que su equipo ha tenido una rotación constante a lo largo del tiempo y que la estructura del programa no depende de una sola persona, más allá de ella misma. "El programa se llama 'Magaly TV, la firme', desde un inicio. Discúlpame la falta de modestia, pero la única imprescindible en ese programa soy yo", remarcó.

PUEDES VER: Magaly Medina le dice de todo a Karina Borrero por desatinado comentario en vivo sobre escándalo de Maju Mantilla: 'Quiso ser graciosa'

lr.pe

Magaly Medina recuerda renuncias de sus reporteros

Lejos de mostrarse preocupada, Magaly Medina recordó que su programa ha atravesado situaciones similares en el pasado, incluso de mayor magnitud. “Una vez se me fueron, creo que 15 reporteros, más camarógrafos y editores, y el programa no paró. Lo hice yo sola”, señaló.

La conductora también explicó que 'Magaly TV, la firme' funciona como una especie de “escuelita”, donde numerosos profesionales del periodismo han iniciado su carrera. “Muchos reporteros han entrado y han salido. El programa va a seguir funcionando. No es un ancla, no es alguien que se haya ido y digamos: ‘¡Wow! ¿Ahora qué hacemos?’”, añadió.

Aseguró que quienes no se sientan cómodos o no estén produciendo como se espera, tienen las puertas abiertas para retirarse. “El que se quiere ir, se va. El que no se siente cómodo, se va. No será ni el primer reportero ni la primera reportera que se vaya”, puntualizó la presentadora.

PUEDES VER: Magaly Medina consternada al ver los videos de Daniel Lazo en aparente estado de ebriedad: 'Qué pena me da'

lr.pe

"Tienes que aprender a defenderte": Magaly Medina sobre posible mal ambiente en su programa

Consultada sobre los rumores de un posible entorno laboral hostil, la periodista minimizó las acusaciones y consideró que la televisión es, por naturaleza, un espacio competitivo. “Si tú te metes en una selva que es la televisión, seas hombre o mujer, tienes que aprender a lidiar con todo eso”, afirmó Magaly Medina.

Medina fue enfática al señalar que no puede intervenir en disputas personales que surjan fuera del ámbito laboral. “Los problemas que los reporteros puedan tener entre ellos de la puerta del canal hacia afuera, eso es problema de ellos. Tienen que resolverlo entre ellos”, sostuvo.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Asimismo, criticó el uso de redes sociales por parte de algunos periodistas, a quienes acusó de generar conflictos innecesarios por rivalidades externas. “Ahora que casi todos los periodistas quieren hacer redes sociales, comienzan las competencias que no saben manejar fuera de su trabajo como reporteros”, declaró la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Notas relacionadas
Magaly Medina le dice de todo a Karina Borrero por desatinado comentario en vivo sobre escándalo de Maju Mantilla: “Quiso ser graciosa”

Magaly Medina le dice de todo a Karina Borrero por desatinado comentario en vivo sobre escándalo de Maju Mantilla: “Quiso ser graciosa”

LEER MÁS
Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

LEER MÁS
Nathaly Julca, recordada voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

Nathaly Julca, recordada voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
¿Quién es Christian Rodríguez Portugal? Conoce al productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal? Conoce al productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla

LEER MÁS
Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

LEER MÁS
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los derechos humanos como brújula en la tormenta política, por Eliana Carlin

Estados Unidos: revelan mensajes antifascistas inscritos en las balas del asesino de Charlie Kirk

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Espectáculos

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

Carlincatura cuestiona contratación masiva de Renovación Popular en la gestión de municipal de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota