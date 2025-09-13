HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti
Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti     Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti     Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti     
Espectáculos

Karol G deslumbra al cantar ‘Vivo por ella’ junto con Andrea Bocelli en emotivo concierto en el Vaticano

La colombiana unió su voz con la del tenor Andrea Bocelli en la Plaza de San Pedro y convirtió su presentación en el Vaticano en un hito histórico para la música latina.

Karol G cumplió su sueño de compartir escenario con Andrea Bocelli. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Karol G cumplió su sueño de compartir escenario con Andrea Bocelli. Foto: composición LR/difusión/Instagram

La cantante colombiana Karol G, una de las máximas representantes de la música urbana, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse en la Plaza de San Pedro del Vaticano, durante el evento 'Grace for the World'. La 'Bichota' compartió escenario con el tenor italiano Andrea Bocelli, ícono de la ópera contemporánea, interpretando juntos el tema ‘Vivo por ella’ en una de las actuaciones más emotivas.

“El momento más, pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal experimenté el nirvana en su estado más puro y nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”, expresó la cantante en una publicación posterior en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Alejandro Sanz en Lima 2026: conoce el precio de las entradas y cómo comprarlas vía Teleticket

lr.pe

Karol G brilla junto con Andrea Bocelli en un concierto inolvidable en el Vaticano

La Plaza de San Pedro se transformó en escenario cultural para recibir a Karol G y Andrea Bocelli. El momento más esperado llegó cuando el tenor invitó a la colombiana a cantar a dúo la emblemática canción 'Vivo por ella', tema que en versiones anteriores ha sido interpretado junto con grandes voces femeninas.

Karol G mostró un registro distinto al que acostumbra en sus conciertos, con una interpretación íntima que contrastó con la solemnidad del Vaticano. Vestida con un elegante atuendo largo de manga larga adornado con diamantes, la cantante dejó ver una faceta diferente, más sobria y acorde al escenario, sorprendiendo a sus seguidores y a la audiencia internacional.

PUEDES VER: Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: '¿Qué está pasando?'

lr.pe

Karol G vive el momento más soñado de su carrera

La primera aparición de la colombiana en el evento fue con 'Mientras me curo del cora', canción que interpretó en un formato minimalista, generando un contraste especial con el carácter solemne del lugar. Posteriormente, con el dúo junto a Bocelli, Karol G no ocultó la emoción, inclinándose ante él en un gesto de respeto y gratitud.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En su mensaje de agradecimiento, la intérprete de 'Mañana será bonito' recordó a su abuelo, a su equipo de trabajo y a Pharrell Williams por haber confiado en ella para este proyecto. Además, destacó la generosidad de Andrea Bocelli, quien le brindó un espacio que, según sus propias palabras, ni ella misma imaginaba alcanzar.

Notas relacionadas
Karol G se prepara para brillar en el espectáculo de medio tiempo del juego de la NFL en São Paulo

Karol G se prepara para brillar en el espectáculo de medio tiempo del juego de la NFL en São Paulo

LEER MÁS
Imitadora de Karol G deja en shock a jurados de 'Yo soy' y usuarios en redes aclaman: "¡El mejor casting!"

Imitadora de Karol G deja en shock a jurados de 'Yo soy' y usuarios en redes aclaman: "¡El mejor casting!"

LEER MÁS
Orquesta peruana 'La Palizada' sorprende a Karol G con cover de 'Papasito' en español: “¡Amo, amo!”

Orquesta peruana 'La Palizada' sorprende a Karol G con cover de 'Papasito' en español: “¡Amo, amo!”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karla Tarazona revela su deseo de ser madre nuevamente con Christian Domínguez: “Me falta mi princesa”

Karla Tarazona revela su deseo de ser madre nuevamente con Christian Domínguez: “Me falta mi princesa”

LEER MÁS
Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

LEER MÁS
Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

LEER MÁS
Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

LEER MÁS
Jorge Luna expone su imagen en el Metro de Lima y sorprende a pasajeros: “Lo hizo otra vez”

Jorge Luna expone su imagen en el Metro de Lima y sorprende a pasajeros: “Lo hizo otra vez”

LEER MÁS
Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: "¿Qué está pasando?"

Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: "¿Qué está pasando?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Espectáculos

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota