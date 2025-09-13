La cantante colombiana Karol G, una de las máximas representantes de la música urbana, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse en la Plaza de San Pedro del Vaticano, durante el evento 'Grace for the World'. La 'Bichota' compartió escenario con el tenor italiano Andrea Bocelli, ícono de la ópera contemporánea, interpretando juntos el tema ‘Vivo por ella’ en una de las actuaciones más emotivas.

“El momento más, pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal experimenté el nirvana en su estado más puro y nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”, expresó la cantante en una publicación posterior en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Karol G brilla junto con Andrea Bocelli en un concierto inolvidable en el Vaticano

La Plaza de San Pedro se transformó en escenario cultural para recibir a Karol G y Andrea Bocelli. El momento más esperado llegó cuando el tenor invitó a la colombiana a cantar a dúo la emblemática canción 'Vivo por ella', tema que en versiones anteriores ha sido interpretado junto con grandes voces femeninas.

Karol G mostró un registro distinto al que acostumbra en sus conciertos, con una interpretación íntima que contrastó con la solemnidad del Vaticano. Vestida con un elegante atuendo largo de manga larga adornado con diamantes, la cantante dejó ver una faceta diferente, más sobria y acorde al escenario, sorprendiendo a sus seguidores y a la audiencia internacional.

Karol G vive el momento más soñado de su carrera

La primera aparición de la colombiana en el evento fue con 'Mientras me curo del cora', canción que interpretó en un formato minimalista, generando un contraste especial con el carácter solemne del lugar. Posteriormente, con el dúo junto a Bocelli, Karol G no ocultó la emoción, inclinándose ante él en un gesto de respeto y gratitud.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

En su mensaje de agradecimiento, la intérprete de 'Mañana será bonito' recordó a su abuelo, a su equipo de trabajo y a Pharrell Williams por haber confiado en ella para este proyecto. Además, destacó la generosidad de Andrea Bocelli, quien le brindó un espacio que, según sus propias palabras, ni ella misma imaginaba alcanzar.