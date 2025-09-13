Karol G deslumbra al cantar ‘Vivo por ella’ junto con Andrea Bocelli en emotivo concierto en el Vaticano
La colombiana unió su voz con la del tenor Andrea Bocelli en la Plaza de San Pedro y convirtió su presentación en el Vaticano en un hito histórico para la música latina.
La cantante colombiana Karol G, una de las máximas representantes de la música urbana, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse en la Plaza de San Pedro del Vaticano, durante el evento 'Grace for the World'. La 'Bichota' compartió escenario con el tenor italiano Andrea Bocelli, ícono de la ópera contemporánea, interpretando juntos el tema ‘Vivo por ella’ en una de las actuaciones más emotivas.
“El momento más, pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal experimenté el nirvana en su estado más puro y nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”, expresó la cantante en una publicación posterior en redes sociales.
Karol G brilla junto con Andrea Bocelli en un concierto inolvidable en el Vaticano
La Plaza de San Pedro se transformó en escenario cultural para recibir a Karol G y Andrea Bocelli. El momento más esperado llegó cuando el tenor invitó a la colombiana a cantar a dúo la emblemática canción 'Vivo por ella', tema que en versiones anteriores ha sido interpretado junto con grandes voces femeninas.
Karol G mostró un registro distinto al que acostumbra en sus conciertos, con una interpretación íntima que contrastó con la solemnidad del Vaticano. Vestida con un elegante atuendo largo de manga larga adornado con diamantes, la cantante dejó ver una faceta diferente, más sobria y acorde al escenario, sorprendiendo a sus seguidores y a la audiencia internacional.
Karol G vive el momento más soñado de su carrera
La primera aparición de la colombiana en el evento fue con 'Mientras me curo del cora', canción que interpretó en un formato minimalista, generando un contraste especial con el carácter solemne del lugar. Posteriormente, con el dúo junto a Bocelli, Karol G no ocultó la emoción, inclinándose ante él en un gesto de respeto y gratitud.
En su mensaje de agradecimiento, la intérprete de 'Mañana será bonito' recordó a su abuelo, a su equipo de trabajo y a Pharrell Williams por haber confiado en ella para este proyecto. Además, destacó la generosidad de Andrea Bocelli, quien le brindó un espacio que, según sus propias palabras, ni ella misma imaginaba alcanzar.