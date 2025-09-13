La actriz venezolana Pashi Pashi vive un buen momento personal y profesional, participando en el pódcast ‘Chimi Churri’ y en ‘Humor recargado’ de Panamericana Televisión. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República/AFP | Foto: Sandy Carrión Cruz/La República/AFP

La actriz cómica Pashi Pashi, natural de Venezuela, atraviesa un buen momento en su vida personal y laboral. Además de tener una relación formal alejada de los escándalos, está disfrutando de las oportunidades que se le presentan, como ser parte del pódcast ‘Chimi Churri’ y de ‘Humor recargado’, programa de Panamericana Televisión donde comparte créditos con Paola Ruiz.

En entrevista con La República, Pashi Pashi, una de las embajadoras de la campaña ‘No me digas que espere’, habla de su sentir por la no clasificación de Venezuela al Mundial 2026, de su trabajo en ‘Humor recargado’ y de sus planes de matrimonio con su novio peruano.

—¿Cómo has vivido la final del ‘Mundial del desayuno’?

—A mí me encanta el pan con chicharrón, pero como soy venezolana, tengo que apostar por mi arepa. Para mí, los dos son mejores.

—¿Cómo has vivido la derrota de Venezuela, que se quedó sin chance al repechaje del Mundial?

—Da tristeza porque ellos hacen el esfuerzo y bueno, es cuestión de suerte. Vamos a seguir apoyándolo porque hay fútbol para rato.

—¿Qué crees que faltó?

—Faltó un poquito más de técnica, más coordinación, más atención. Creo que el entrenador estaba más allá que acá.

—Se dijo que había mucha soberbia por parte de los futbolistas

—Bueno, fue cuestión de técnica, de concentración y de la suerte. Pero vamos para adelante, por eso no nos vamos a decaer.

—Varias figuras de ‘Humor recargado’, como Óscar Gayoso, se fueron. ¿Cómo les has ido después de eso?

—En este mundo televisivo, nadie es indispensable. Sin él o con él, igualito íbamos a seguir adelante, haciendo reír a la hermosa gente del Perú con nuestra comedia. Óscar es un excelente actor y comediante.

—Óscar dio a entender que fue por falta de pagos. ¿Están cumpliendo con ustedes?

—Ellos tendrán sus cositas, no tengo un mayor conocimiento de eso porque cuando yo entro, él ya estaba. Son cuestiones de ellos. Gayoso es un excelente actor, tendrá sus motivos por haberse ido y no creo que sea por problemas de pago ni nada de esas cosas, sino que es algo ya personal.

—¿Contigo sí están cumpliendo?

—Sí, con todos. Con todos me he llevado muy bien, no he tenido ningún conflicto con nadie y bueno, dar lo mejor de mí para que el público de verdad siga viendo el programa como tal.

La comediante también se refiere al cambio de figuras en ‘Humor recargado’ y aclara que no ha enfrentado conflictos en su trabajo ni problemas de pagos. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

—¿Es cierto que estás con un peruano?

—Tengo ese corazoncito full ocupadito, dedicándole al amor y también a mis seguidores, porque por ellos es que estoy acá.

—¿No te limita tu pareja?

—No, él es consciente, sabe que estoy en estos medios, pero guardamos respeto. Nunca puedo dejar abandonados a mis seguidores, porque ellos me han dado la mano, me han apoyado. Él es muy entendible y no tiene nada que ver con la farándula ni el fútbol.

—¿Hay planes de matrimonio.?

—Estamos en veremos, cualquier cosa los voy a invitar a todos, porque no va a ser una fiesta simple, sino algo grandecito.