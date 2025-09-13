HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis      
Espectáculos

Actriz venezolana Pashi Pashi lamenta que su selección haya quedado fuera del Mundial 2026: “Fue cuestión de suerte”

La actriz venezolana Pashi Pashi comparte su sentir sobre la no clasificación de Venezuela al Mundial 2026 y sus planes de matrimonio con su novio peruano. Asegura que seguirán apoyando al fútbol.

La actriz venezolana Pashi Pashi vive un buen momento personal y profesional, participando en el pódcast ‘Chimi Churri’ y en ‘Humor recargado’ de Panamericana Televisión. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República/AFP
La actriz venezolana Pashi Pashi vive un buen momento personal y profesional, participando en el pódcast ‘Chimi Churri’ y en ‘Humor recargado’ de Panamericana Televisión. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República/AFP | Foto: Sandy Carrión Cruz/La República/AFP

La actriz cómica Pashi Pashi, natural de Venezuela, atraviesa un buen momento en su vida personal y laboral. Además de tener una relación formal alejada de los escándalos, está disfrutando de las oportunidades que se le presentan, como ser parte del pódcast ‘Chimi Churri’ y de ‘Humor recargado’, programa de Panamericana Televisión donde comparte créditos con Paola Ruiz.

En entrevista con La República, Pashi Pashi, una de las embajadoras de la campaña ‘No me digas que espere’, habla de su sentir por la no clasificación de Venezuela al Mundial 2026, de su trabajo en ‘Humor recargado’ y de sus planes de matrimonio con su novio peruano.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Pashi Pashi, actriz cómica venezolana, expone el calvario que vivió al viajar por tierra a Perú: 'Pasé por lugares horribles'

lr.pe

—¿Cómo has vivido la final del ‘Mundial del desayuno’?

—A mí me encanta el pan con chicharrón, pero como soy venezolana, tengo que apostar por mi arepa. Para mí, los dos son mejores. 

—¿Cómo has vivido la derrota de Venezuela, que se quedó sin chance al repechaje del Mundial?

—Da tristeza porque ellos hacen el esfuerzo y bueno, es cuestión de suerte. Vamos a seguir apoyándolo porque hay fútbol para rato. 

—¿Qué crees que faltó?

—Faltó un poquito más de técnica, más coordinación, más atención. Creo que el entrenador estaba más allá que acá.

—Se dijo que había mucha soberbia por parte de los futbolistas

—Bueno, fue cuestión de técnica, de concentración y de la suerte. Pero vamos para adelante, por eso no nos vamos a decaer. 

—Varias figuras de ‘Humor recargado’, como Óscar Gayoso, se fueron. ¿Cómo les has ido después de eso?

—En este mundo televisivo, nadie es indispensable. Sin él o con él, igualito íbamos a seguir adelante, haciendo reír a la hermosa gente del Perú con nuestra comedia. Óscar es un excelente actor y comediante.

—Óscar dio a entender que fue por falta de pagos. ¿Están cumpliendo con ustedes?

—Ellos tendrán sus cositas, no tengo un mayor conocimiento de eso porque cuando yo entro, él ya estaba. Son cuestiones de ellos. Gayoso es un excelente actor, tendrá sus motivos por haberse ido y no creo que sea por problemas de pago ni nada de esas cosas, sino que es algo ya personal. 

—¿Contigo sí están cumpliendo?

—Sí, con todos. Con todos me he llevado muy bien, no he tenido ningún conflicto con nadie y bueno, dar lo mejor de mí para que el público de verdad siga viendo el programa como tal. 

La comediante también se refiere al cambio de figuras en ‘Humor recargado’ y aclara que no ha enfrentado conflictos en su trabajo ni problemas de pagos. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

La comediante también se refiere al cambio de figuras en ‘Humor recargado’ y aclara que no ha enfrentado conflictos en su trabajo ni problemas de pagos. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

—¿Es cierto que estás con un peruano?

—Tengo ese corazoncito full ocupadito, dedicándole al amor y también a mis seguidores, porque por ellos es que estoy acá. 

—¿No te limita tu pareja?

—No, él es consciente, sabe que estoy en estos medios, pero guardamos respeto. Nunca puedo dejar abandonados a mis seguidores, porque ellos me han dado la mano, me han apoyado. Él es muy entendible y no tiene nada que ver con la farándula ni el fútbol.

—¿Hay planes de matrimonio.?

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

—Estamos en veremos, cualquier cosa los voy a invitar a todos, porque no va a ser una fiesta simple, sino algo grandecito.

Notas relacionadas
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

LEER MÁS
Murió Eduardo Serrano, galán de las telenovelas venezolanas, a los 82 años

Murió Eduardo Serrano, galán de las telenovelas venezolanas, a los 82 años

LEER MÁS
Brenda Matos, exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, llora al reencontrarse con su madre tras 22 años: “Sigo sin creerlo”

Brenda Matos, exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, llora al reencontrarse con su madre tras 22 años: “Sigo sin creerlo”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

Magaly Medina sorprende al involucrar a Ricardo Rondón en caso Maju y su productor: "Un papel protagónico”

LEER MÁS
Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: "¿Qué está pasando?"

Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: "¿Qué está pasando?"

LEER MÁS
Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota