'Pashi Pashi' actriz cómica venezolana, contó los difíciles momentos que vivió cuando salió de su tierra natal rumbo a Perú. En una entrevista en el programa 'Café con la Chevez', Mayulis del Valle relató que fueron alrededor de 7 largos días de viajes donde incluso no comió.

La exintegrante de 'JB en ATV', se sinceró y relató pasajes de su vida que la han marcado. Uno de esos es llegar al Perú, debido a la dificultosa ruta por trocha que le tocó vivir. "Mira siete días de viaje, desde que salí de Venezuela. En esos siete días imagínate lo poco que comí, lo poco que llevé en mi mochila".

'Pashi pashi' se sincera y recuerda lo difícil que fue llegar desde Venezuela rumbo al Perú

La actual actriz cómica relató que dejó su país para buscar un mejor futuro en Perú. Precisamente, comentó que su hija y su madre están en Venezuela, exactamente en Barinas, ciudad de campo. 'Pashi Pashi' recordó que llegar al Perú fue bastante difícil debido al camino y a la falta de pasaporte.

"Eso para mí fue una odisea, pase por muchos lugares horribles, como la gente que van a Estados Unidos, pero esta vez fue un poquito más dócil. Pero si pasé por platanales, tuve que esconderme para que no me agarren los de migraciones, porque estaba entrando ilegal, no tenía pasaporte. El pasaporte en Venezuela es difícil de tenerlo, hoy día es muy costoso", comentó.

¿Qué carreras estudió Mayulis del Valle la popular 'Pashi pashi'?

'Pashi Pashi' comentó que cuenta con tres carreras estudiadas en Venezuela. Es licenciada en Educación Física, así también comentó que es técnico en medio de Construcción Civil y estudió Administración de empresas.

"Imagínate, yo soy licenciada en Educación física, soy técnico medio en Construcción Civil y administradora de empresas, tengo tres carreras ejercidas en mi país, pero a raíz de este gobierno ya esas empresas las pasaron a la parte pública y empezaron a retrasarse los pagos, fueron bajando lo que es el pago, los sueldos no pagaban y ya le dije a mi mamá que tenía que salir".