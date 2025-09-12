Murió Eduardo Serrano, galán de las telenovelas venezolanas, a los 82 años

El actor Eduardo Serrano, destacado galán de las telenovelas venezolanas, falleció el jueves 11 de septiembre a los 82 años tras una valiente batalla contra el cáncer. La triste noticia fue anunciada por su hija mayor, Magaly Serrano, quien es fruto de su unión con la cantante Mirtha Pérez.

A través de su cuenta de Instagram, Magaly compartió un emotivo mensaje junto a imágenes y videos familiares que resonaron profundamente entre sus seguidores.

¿Qué enfermedad tenía Eduardo Serrano?

El actor venezolano Eduardo Serrano se encontraba en una situación de salud crítica tras ser diagnosticado con cáncer avanzado. La noticia fue revelada el 8 de agosto, cuando su hija, Magaly Serrano, junto a la cantante Mirtha Pérez, compartieron un video en redes sociales para dar a conocer su estado y solicitar apoyo económico, dado el elevado costo de los tratamientos.

Serrano enfrentaba un cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis cerebral, además de un cáncer en la vejiga que requirió la realización de una nefrostomía para drenar el riñón. El reconocido actor recibió quimioterapia y radioterapia debido a la gravedad de su condición. En respuesta a esta difícil situación, su familia lanzó una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar 28 mil dólares, apelando a la solidaridad de amigos, seguidores y colegas del artista.

¿Quién era Eduardo Serrano?

Eduardo Serrano, cuyo nombre real era Andrés Eduardo Serrano Acevedo, nació en Caracas el 30 de noviembre de 1942 y desde muy joven decidió dedicarse a la actuación. Inició su carrera en el teatro universitario mientras trabajaba como recepcionista y en la década de 1960 se desempeñó como actor de doblaje, prestando su voz en español para varias películas. Su gran salto a la televisión llegó en 1965 con las telenovelas La criada malcriada y La tirana, consolidándose como uno de los actores más reconocidos de Venezuela.

A lo largo de más de 50 años de trayectoria, Serrano trabajó en teatro, cine y televisión, con participaciones en producciones internacionales como ‘La fan’, ‘El rostro de la venganza’, ‘El cuerpo del deseo’ y ‘Las Amazonas’. En lo personal, estuvo casado tres veces y tuvo tres hijos: Magaly Andreína, Miguel Eduardo y Leonardo Andrés. Su legado artístico lo posiciona como una de las figuras más queridas y respetadas de la actuación en América Latina.