Una denuncia pública realizada por la actriz chilena Nicole Block ha remecido el mundo del espectáculo y el deporte. A través de un video difundido en sus redes sociales, la intérprete compartió un testimonio personal en el que acusa a un futbolista chileno —actual jugador de Universidad Católica y exintegrante de la selección nacional— de haberla agredido durante un encuentro privado. Aunque no menciona su nombre directamente, los antecedentes entregados apuntan con claridad a una figura reconocida del fútbol local.

"Tal vez a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada", expresó Block, visiblemente afectada. La artista relató que conoció al deportista a través de una aplicación de citas y que, tras concretar una reunión, vivió una situación que la llevó a romper el silencio.

Futbolista de la Universidad Católica de Chile es denunciado por la actriz Nicole Block

Nicole Block decidió hacer pública su experiencia luego de ver declaraciones del futbolista de Chile, en las que aseguraba no usar aplicaciones de citas. "El 9 de septiembre vi una noticia de un jugador de fútbol que negaba haber tenido alguna cita en estas aplicaciones como lo son Bumble o Tinder, y me hirvió la sangre, porque es mentira. Yo salí con él. Me da vergüenza, me da asco", afirmó la actriz. En su relato, detalló que el encuentro se dio en agosto tras hacer match en Bumble y que desde el primer momento notó actitudes que la incomodaron. "Del segundo uno me decía 'mi amor'. Lo dejé pasar, era un tipo de red flag, pero no la vi", señaló.

Aunque evitó mencionar el nombre del jugador, Block lo identificó como "ex de la Roja", "actual jugador de Universidad Católica" y "llamado como un perro", referencias que apuntan a Gary Medel, una figura conocida del deporte chileno. En el video, la actriz también cuestionó la actitud del futbolista frente a los hechos: "No puedo creer que sea tan cara de raja de mentir y de verdad necesito vomitar mi verdad". Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del acusado ni si existe una denuncia formal ante las autoridades.

Nicole Block comparte su testimonio tras intento de abuso sexual por parte de futbolista chileno

Según continuó relatando Nicole Block, actriz de la telenovela 'El camionero', tuvo una cita con el sujeto en el Paseo de los Domínicos, un espacio público cerca del departamento donde el futbolista vive con sus hijos. Block pensó que sería un encuentro normal, pero pronto comenzó a sentirse incómoda. "De partida lo vi, me saludó y trató de besarme. Me corrí. No nos conocemos, no te voy a besar (…) Ahí debí haberme ido y no lo hice", recordó.

Luego, cuenta Nicole, el jugador le pidió que lo acompañara a comprar pizzas y le mostró su auto, lo que derivó en una situación violenta y humillante. "Tal vez a ti te ha pasado. A mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada", expresó entre lágrimas. Medios locales como Radio Bío Bío informan que intentaron contactarse con el futbolista aludido, pero no han obtenido declaraciones oficiales.