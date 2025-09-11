Stephanie Orúe conmueve al anunciar el nacimiento de su primer hijo: "Empieza el mejor capítulo de nuestras vidas"
La actriz peruana Stephanie Orúe celebró la llegada de hijo, con un emotivo mensaje y tiernas fotos junto a su pareja, el músico ‘Chino’ Sabogal.
Stephanie Orúe conmovió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primer hijo, a quien llamó Noah Morais Sabogal Orúe. La actriz de 37 años compartió una publicación cargada de emoción y gratitud en la que incluyó sus primeras fotografías junto al recién nacido y su pareja, el músico conocido como ‘Chino’ Sabogal.
“Con 37 semanas y dos días, nuestro principito arcoíris dijo: ¡Presente! con un llanto ronquito y potente. Sin duda empieza el mejor capítulo de nuestras vidas”, escribió la artista en sus redes sociales el 10 de septiembre a las 6:00 p. m., tras dar a luz a su bebé.
Stephanie Orúe comparte emotivo mensaje por el nacimiento de su primer hijo
En su publicación de Instagram, Stephanie Orúe agradeció a sus familiares, amigos y seguidores por la energía y el cariño que le transmitieron durante su embarazo. “Gracias a nuestras familias, amigos y a todas las personitas hermosas que han estado alrededor nuestro, compartiendo con nosotros su energía y su amor. Gracias diosito, gracias vida”, expresó la actriz conmovida.
Stephanie Orúe y su pareja. Foto: Instagram
Las imágenes que acompañaron el mensaje muestran momentos íntimos y significativos: la actriz sosteniendo a Noah en brazos, así como el músico ‘Chino’ Sabogal cargando orgulloso a su hijo. La publicación rápidamente generó cientos de comentarios de felicitación.
La noticia del nacimiento fue celebrada por colegas del mundo artístico y musical, quienes dejaron mensajes de cariño en la cuenta oficial de Orúe. Entre los que felicitaron a la actriz se encuentran Mayra Lloclla, Emanuel Soriano, Erika Villalobos, Javier Valdés, Bruno Ascenso, entre otros. Con este anuncio, Stephanie Orúe se suma a las actrices peruanas que recientemente debutaron en la maternidad, como Anahí de Cárdenas y Liz Mariana Godoy, quien participó en 'Al fondo hay sitio'.