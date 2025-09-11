HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     
Cultura Asiática

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

La agencia del actor chino confirmó la trágica noticia de su fallecimiento. Artistas como Dilireba y Yang Mi le dan el último adiós a Yu Menglong, recordado por icónicos dramas como 'Eternal Love'.

La policía descartó crimen en torno a la muerte de Yu Menglong, según la agencia del actor.
La policía descartó crimen en torno a la muerte de Yu Menglong, según la agencia del actor. | Foto: EE-Media

La industria del entretenimiento chino está de luto. El querido actor Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, falleció el 11 de septiembre a los 37 años de edad tras caer desde un edificio. Su muerte, confirmada por su estudio en un comunicado oficial, ha impactado a sus colegas y seguidores que aún intentan comprender lo ocurrido.

Reconocido por icónicos papeles como el de Bai Zhen en el exitoso drama 'Eternal Love', Yu se consolidó como una figura influyente en la televisión china. Tras su fallecimiento, artistas como Yang Mi y Dilireba expresaron su pesar en Weibo, compartiendo emotivos mensajes que resaltan su calidez y la huella que deja en sus seres queridos.

PUEDES VER: 'Bon appétit, Majestad' capítulo 6: hora de estreno, dónde ver online y cómo verlo en español

lr.pe

Muere el actor chino Yu Menglong a los 37 años

La noticia de la muerte de Yu Menglong fue confirmada por su estudio a través de un comunicado oficial publicado en Weibo, tras varias horas de rumores y desconcierto entre los seguidores. En él se informó que la policía de Beijing descartó cualquier implicación criminal.

"Con profundo pesar, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre tras caer de un edificio. Tras la investigación policial, se ha descartado la sospecha de un caso criminal. Que el difunto descanse en paz y que los vivos encuentren fortaleza", se lee en el anuncio.

Yu Menglong nació el 15 de junio de 1988 en Urumchi, China

Yu Menglong nació el 15 de junio de 1988 en Urumchi, China

PUEDES VER: 'Bon appétit, Majestad': cuántos capítulos tiene la serie coreana en Netflix y cuándo son los estrenos

lr.pe

¿Qué pasó con Yu Menglong?

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del incidente que acabó con la vida de Yu Menglong, más allá de la caída mortal. Sin embargo, antes del comunicado, un paparazzi publicó —y luego eliminó— una serie de mensajes en Weibo que ofrecían una versión más detallada.

Según el reportero, Yu habría cenado con amigos la noche del 10 de septiembre y se retiró a dormir cerca de las 2.00 a. m. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 6.00 a. m. por un vecino, quien habría alertado a las autoridades. El reportero aseguró haber visitado el lugar, donde vio una ventana rota. También afirmó que Yu murió en el acto tras caer del quinto piso y golpear el suelo de concreto. Sin embargo, su versión no ha sido confirmada.

El último adiós a Yu Menglong

Yu Menglong nació en Urumqi, Xinjiang, en 1988. Su carrera comenzó en la música, pero fue en la actuación donde encontró su lugar. Participó en dramas como 'Go Princess Go', 'Eternal Love' y 'Feud', su último drama chino estrenado. También dirigió videoclips y destacó como cantante.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, figuras como Dilireba y Yang Mi compartieron mensajes de despedida. Dilireba, quien compartió roles con Yu en 'Eternal Love', escribió: "En mi memoria, siempre fuiste el amable y sincero Bai Zhen. Más tarde, cuando nos volvimos a encontrar en un programa, seguías siendo el amable y gentil Yu Menglong. Descansa en paz, te extrañaremos por siempre". Por su parte, Yang Mi, quien trabajó con él también en 'Ten Miles of Peach Blossoms', se despidió con la frase: "Cuarto hermano, que descanses en paz en el otro mundo".

Yangmi se despide de Yu Menglong. Foto: Weibo

Yangmi se despide de Yu Menglong. Foto: Weibo

Notas relacionadas
'El mundo a mis pies': ¿dónde ver el drama chino online y sub español?

'El mundo a mis pies': ¿dónde ver el drama chino online y sub español?

LEER MÁS
¿Dónde ver el drama chino 'Carrera final' online y con subtítulos en español?

¿Dónde ver el drama chino 'Carrera final' online y con subtítulos en español?

LEER MÁS
‘Esta vez, no seré el padrastro de nadie’: ¿dónde ver online y en sub español el drama chino?

‘Esta vez, no seré el padrastro de nadie’: ¿dónde ver online y en sub español el drama chino?

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Alquimia de almas 2″ sin Jung So Min: ¿quién será Nak Su en la segunda temporada del drama?

“Alquimia de almas 2″ sin Jung So Min: ¿quién será Nak Su en la segunda temporada del drama?

LEER MÁS
¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

¿Dónde ver 'Ríndete a mi abrazo' en español? Guía completa del drama chino 2025

LEER MÁS
¿'True Beauty' tendrá temporada 2 en Netflix? Todo sobre el drama coreano protagonizado por Cha Eun Woo.

¿'True Beauty' tendrá temporada 2 en Netflix? Todo sobre el drama coreano protagonizado por Cha Eun Woo.

LEER MÁS
“Un caballero y una joven dama”: ¿quién es quién en el kdrama que conquista Netflix?

“Un caballero y una joven dama”: ¿quién es quién en el kdrama que conquista Netflix?

LEER MÁS
K-dramas que se estrenan en septiembre 2025: lista completa en Netflix, Disney+ y más

K-dramas que se estrenan en septiembre 2025: lista completa en Netflix, Disney+ y más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Cultura Asiática

'Bon appétit, majestad' capítulo 7 y 8: cuándo se estrena y dónde ver los episodios en español

'Bon appétit, Majestad': cuántos capítulos tiene la serie coreana en Netflix y cuándo son los estrenos

'Bon appétit, Majestad' capítulo 6: hora de estreno, dónde ver online y cómo verlo en español

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota