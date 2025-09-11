La policía descartó crimen en torno a la muerte de Yu Menglong, según la agencia del actor. | Foto: EE-Media

La policía descartó crimen en torno a la muerte de Yu Menglong, según la agencia del actor. | Foto: EE-Media

La industria del entretenimiento chino está de luto. El querido actor Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, falleció el 11 de septiembre a los 37 años de edad tras caer desde un edificio. Su muerte, confirmada por su estudio en un comunicado oficial, ha impactado a sus colegas y seguidores que aún intentan comprender lo ocurrido.

Reconocido por icónicos papeles como el de Bai Zhen en el exitoso drama 'Eternal Love', Yu se consolidó como una figura influyente en la televisión china. Tras su fallecimiento, artistas como Yang Mi y Dilireba expresaron su pesar en Weibo, compartiendo emotivos mensajes que resaltan su calidez y la huella que deja en sus seres queridos.

Muere el actor chino Yu Menglong a los 37 años

La noticia de la muerte de Yu Menglong fue confirmada por su estudio a través de un comunicado oficial publicado en Weibo, tras varias horas de rumores y desconcierto entre los seguidores. En él se informó que la policía de Beijing descartó cualquier implicación criminal.

"Con profundo pesar, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre tras caer de un edificio. Tras la investigación policial, se ha descartado la sospecha de un caso criminal. Que el difunto descanse en paz y que los vivos encuentren fortaleza", se lee en el anuncio.

Yu Menglong nació el 15 de junio de 1988 en Urumchi, China

¿Qué pasó con Yu Menglong?

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del incidente que acabó con la vida de Yu Menglong, más allá de la caída mortal. Sin embargo, antes del comunicado, un paparazzi publicó —y luego eliminó— una serie de mensajes en Weibo que ofrecían una versión más detallada.

Según el reportero, Yu habría cenado con amigos la noche del 10 de septiembre y se retiró a dormir cerca de las 2.00 a. m. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 6.00 a. m. por un vecino, quien habría alertado a las autoridades. El reportero aseguró haber visitado el lugar, donde vio una ventana rota. También afirmó que Yu murió en el acto tras caer del quinto piso y golpear el suelo de concreto. Sin embargo, su versión no ha sido confirmada.

El último adiós a Yu Menglong

Yu Menglong nació en Urumqi, Xinjiang, en 1988. Su carrera comenzó en la música, pero fue en la actuación donde encontró su lugar. Participó en dramas como 'Go Princess Go', 'Eternal Love' y 'Feud', su último drama chino estrenado. También dirigió videoclips y destacó como cantante.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, figuras como Dilireba y Yang Mi compartieron mensajes de despedida. Dilireba, quien compartió roles con Yu en 'Eternal Love', escribió: "En mi memoria, siempre fuiste el amable y sincero Bai Zhen. Más tarde, cuando nos volvimos a encontrar en un programa, seguías siendo el amable y gentil Yu Menglong. Descansa en paz, te extrañaremos por siempre". Por su parte, Yang Mi, quien trabajó con él también en 'Ten Miles of Peach Blossoms', se despidió con la frase: "Cuarto hermano, que descanses en paz en el otro mundo".