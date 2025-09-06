HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

La reconocida actriz Rossana Fernández enfrenta a ex chico reality Israel Dreyfus tras sus polémicos comentarios contra los actores en plena transmisión.

Rossana Fernández lanza este fuerte mensaje contra Israel Dreyfus. Foto: Composición LR/Captura.
Rossana Fernández lanza este fuerte mensaje contra Israel Dreyfus. Foto: Composición LR/Captura.

Rossana Fernández Maldonado volvió a demostrar que no teme decir lo que piensa y lanzó fuertes declaraciones contra Israel Dreyfus, luego de que este descalificara a los actores peruanos llamándolos “culisensibles”. La actriz no solo defendió con firmeza la profesión artística, sino que además sugirió que las palabras del exchico reality responderían a una frustración personal, lo que evidenciaría según ella un resentimiento hacia quienes se dedican al arte.

El enfrentamiento tomó más relevancia porque ambos trabajan en el mismo canal digital, NTP, aunque en espacios diferentes. Dreyfus lidera el pódcast Por no decirlo, mientras que Fernández Maldonado conduce Pan con mango junto al periodista Gino Tassara y la exreina de belleza Maricielo Gamarra.

Rossana Fernández pone en su sitio a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores

El comentario de Dreyfus surgió a raíz del video viral de la actriz Nidia Bermejo, acusada de haber pateado a un perro, hecho ante el cual el exchico reality no dudó en sentenciarla con duras palabras. “Si es que no fuese una actriz la que está haciendo eso, esa argolla de actores ‘culisensibles’ estarían haciendo una campaña ahorita”, dijo el exchico reality.

Tras las declaraciones, Rossana no dudó en responder con dureza: “Israel tal vez quiere ser actor y no le ha ligado, o un actor le quitó la novia. Algo le ha pasado con un actor para que insulte de esa manera y encima ponernos a todos en el mismo saco, eso me parece una opinión fuera de lugar. Lo que dijo Israel me ha indignado, a parte con odio de dónde sale tu rabia no entiendo”.

“Israel explícame de dónde sale ese resentimiento hacia los actores, fuera de lugar y metiéndonos a todos en mismo saco. Pienso que tal vez tú quieres entrar a la actuación y eso me parece maravilloso. Hay muchos influencer y guerreritos que entraron a novelas y aprovechan la oportunidad, pero hay que prepararse porque esta es una profesión seria, no es fácil ser actor y como cualquier otra profesión tienes que prepararte”, enfatizó la actriz. 

